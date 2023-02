„Mindent elmondok a rendőrségen” – meglopták a Fekete Vonat rapperét

Fehér Tibor, vagy ahogy egy ország ismeri: Beat, a Fekete Vonat rappere az éjszaka írta ki közösségi oldalán, hogy lopás áldozata lett. Nem mást, mint egyenként több mint félmillió forintot érő, különleges kabátjait lopták el tőle, ráadásul az otthonából – írja a Ripost.

Fotó: Rosta Márk

Eltűnt 2 kabátom az otthonomból. Szeretném kijelenteni: holnap reggel feljelentést teszek a rendőrségen és igen, pontosan tudom, ki lopta el!

– írta ki a zenész az oldalára. Beat nyilván azt hihette, hogy a tettes olvassa majd a bejegyzést. Ugyanakkor a rapper azt is leírta: a számára eszmeileg is értékes kabátok eltűnésével egy konkrét személyt gyanúsít, mi több, meg is fenyegette a vélt elkövetőt, hogyha nem kerül elő a kabát rövid időn belül, a rendőrségre megy.

Mindent elmondok a rendőrségen, amit tudok!

– mondta Beat, ezzel azt sejtetve, hogy olyan információkkal rendelkezik, melyek gyanúsítottjára nézve terhelőek lehetnek.

„A kabátokat megvásárolni orgazdaság!! Ami bűncselekmény!! Mind a két kabát bűncselekményből származik!! Eladni vagy megvenni törvénybe ütköző tett” – hívta fel a figyelmet az életben nehéz anyagi körülmények között élő zenész.

Az egyik szóban forgó értékes kabát egy Paris Saint-Germain darab, a másik pedig egy Avirex dzseki, akár 500 000 forintot is megér.

A bőrkabát nagy értékű és ritka kiadású!

– folytatta az énekes és úgy tűnik, igazat beszél, hiszen egy pár kattintással megtaláltuk a piros bőrkabát egy változatát, mely most újonnan 1500 amerikai dollár körüli összegért kapható, ami mintegy 535 ezer magyar forint. A vörös, bőr bomberdzseki, melyet a januári Fekete Vonat-koncerten is viselt az előadó, az egyik népszerűbb amerikai ruházati márka, melyet a legnagyobb hiphopsztárok hordanak.