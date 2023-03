Megszólalt vasárnapi összeomlása után Valkusz Milán

Valkusz Milán a Sztárban Sztár harmadik élő showjában Chuck Berry slágerével lépett színpadra, de sem ő maga, sem a zsűri nem volt elégedett a produkciójával. A ValMar énekese összeomlott, hiába ment oda hozzá a szünetben Marics Peti és Tóth Andi, majd édesanyja és barátnője is, senki nem tudta jobb kedvre deríteni.

Megszólalt az összeomlása után

A zsűri értékelése után az arcán látható csalódottsággal ült le az énekes versenyzőtársai mellé. A szünetben is vigasztalhatatlan volt, hiába ölelte meg Marics Peti és Tóth Andi is, de édesanyja és barátnője sem tudta megnyugtatni.

- Tényleg kár érte, sajnálom, hogy ez így sikerült – kezdte a Borsnak Valkusz Milán. - Chuck Berry stílusa, a dalai nekem otthonos terep, a VALMAR dalokba is próbáljuk ezt behozni. Élveztem is nagyon a próbákat, úgy voltam vele, hogy igen, ezzel lenyűgözök majd mindenkit. Az utolsó próbán is éreztem, ez megvan! Éppen ezért annyira vártam az élő adást, hogy színpadra lépjek, talán ez is volt a baj. Meg az, hogy előadás közben, ha a hangra fektettem nagyobb hangsúlyt, akkor a tánc volt gyengébb, ha a táncra fókuszáltam, elvitte a hangot.

Talán többet kellett volna gyakorolnom, mindenesetre rohadtul éreztem magam, csalódás volt. Maximalista vagyok, sokkal többet vártam magamtól!

Marics Petitől is őszinte bírálást vár el

A műsor zsűrijétől összesen 40 pontot kapott a maximális ötven helyett, amit a múlt héten Zséda utánzásával el is ért - írta a Bors.

- Teljesen jogos volt a zsűri értékelése, ennyit ért ez a produkció – folytatta. - Nem teszek különbséget az ítészek közt, ugyanannyit nyom a latban számomra mindenki értékelése. Peti kritikája is csak egy pillanatra ütött szíven, mert hiába a barátom, tőle ugyanúgy az őszinte véleményt várom. Velem nem kell finomkodni, mert mentálisan erős vagyok, könnyen helyre tudom tenni magamban a dolgokat. Otthon is még azért elemezgettem a produkciót, mert nem akarom elkövetni legközelebb azokat a hibákat, amik most okozták a zavart. Szóval már minden ok, újult erővel vetettem bele magam a heti próbákba.