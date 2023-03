Megint orvosok keze alatt Galambos Lajos

Galambos Lajos 2023. február 15-én vonult volna be a börtönbe, hogy megkezdje 3 év hat hónapos börtönbüntetését, melyet gáz-, áram- és vízlopás, valamit vesztegetés miatt kapott jogerősen. A zenész azonban nem jelent meg a börtön kapujában, mint kiderült, halasztást kért.

Lajcsi nem jelent meg a börtön kapujában Fotó: Keresztesi Balázs

A kérelmét ugyan elutasította a bíróság és annak nincs halasztó hatálya sem, vagyis Lajcsi hamarosan így is úgy is bevonul, de addig is mindent megtesz, hogy a lehető legjobb formában induljon neki a nehéz útnak. Hogy mit csinál az utolsó szabad napjaiban, annak a Bors járt utána.

Galambos Lajos tanult, értelmes ember, akitől a lehető legtávolabb áll az esetlegesség, vagyis megtervez mindent, ami az életében történik. Legalábbis igyekszik megtervezni ugye, hiszen arra azért ő sem számíthatott, hogy közel nyolc évig kell majd az igazáért küzdenie a bíróságon gáz-, áram- és vízlopás, valamit vesztegetés okán, és végül letöltendő börtönbüntetést kap.

Galambos Lajos és ügyvédje, dr. Fröhlich Krisztián a bíróságon Fotó: Knap Zoltán

Az egészsége is ráment a bírósági tárgyalásokra

A pereskedésre ráment a vagyona egy része, a házassága és az egészsége is, a bevonulásának ideje is ez utóbbi miatt csúszott.

Gyógyíthatatlan beteg vagyok. Ezért kaptam halasztást. Sajnos a szerdai napon még meg volt kötve a kezem, vagy be volt kötve a szám, ha úgy tetszik, arra kértek, hogy ne nyilatkozzak a történtekről. Nem tehettem mást, hallgattam. Hallgattam és végignéztem, ahogy mindenki úgy keres engem, mintha épp szökésben lennék

– nyilatkozta a zenész korábban a Borsnak.

Lajcsi új behívója még nem jött meg, illetve a zenész nem beszél arról, hogy pontosan mikor kell megkezdenie a börtönbüntetést. Arról azonban egy ismerőse részletesen nyilatkozott, hogy mit tervez Lajcsi.

Esze ágában nem volt kibújni az igazságszolgáltatás és a törvényesen rá kiszabott ítélet alól. Valójában csupán egy év halasztást szeretett volna kapni, annak érdekében, hogy a betegségét ne a börtönben kezeljék, hanem egy általa választott és persze finanszírozott kezelésnek vethesse alá magát a kért időben – mondta korábban a Borsnak az informátorunk, aki hozzátette: Ez a határozat még nem jogerős, vagyis Lajcsi még élhet fellebbezéssel. Ugyanakkor arra készül, hogy egy hónapon belül kézhez kapja az új behívót, hiszen még ha fellebbez is, meg kell majd kezdenie a büntetését. Természetesen nem boldog a hírtől, de minden rá vonatkozó törvényt betartva fog eljárni.

Férfiasan állja a csapásokat, be fog vonulni Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Az utolsó napokban is orvosnál járt

Galambos Lajost hétfő délelőtt többször is hívta lapunk kollégája, a zenész a sokadik próbálkozásra végül felvette a telefont. Amikor azt kérdeztük tőle, hogy mivel tölti a bevonulás előtti utolsó napokat, így felelt:

Épp orvosi vizsgálaton vagyok, azért nem tudtam eddig felvenni. Túl részletesen nem szeretnék most erről beszélni, annyit azonban elmondhatok, hogy ez egy újabb vizsgálat, ami a jelenlegi egészségi állapotomat monitorozza, illetve egy terheléses vizsgálat, ami megmutatja, mennyit bírok most, és mennyit fogok bírni a közeljövőben.