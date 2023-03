Kiszivárgott, ilyen igazából Katalin és Vilmos házassága

„A palota ajtaja mögött ők is olyanok, mint mi” – állítják a bennfentesek. A palota személyzete kiszivárogtatta, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg nyugodtnak tűnhet, de ez nem mindig igaz. Ők ugyanakkor nehezebb helyzetben vannak, mert ha feszültek is, számolniuk kell azzal, hogy a személyzet ott van körülöttük, így nincs meg az intim szférájuk.

Prince William, Kate Middleton’s marriage seems perfect ‘but it’s not all sweetness,' author claims https://t.co/ZwoW4odXpk — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) March 13, 2023

Emiatt, ha problémáik adódnak, akkor is igyekeznek tisztelettel beszélni egymással, de „a bosszúság jelei” mutatkoznak a hangjukban. Természetesen a magánéletben köztük is van feszültség, de Katalin tudja, hogyan kell megbékíteni Vilmos herceget, aki amúgy is mindig enged, mert nem bírja az érzelmi zűrzavart.

Valójában az ő életükben is azok a nehézségek jelentkeznek, mint bárki máséban. Persze az anyagiak miatt nem kell aggódniuk, de ugyanúgy meg kell küzdeniük a stresszel, a gyerekvállalás nehézségeivel, a munkával és minden más olyan helyzettel, amit az élet hoz. Úttörők ugyanakkor abban, hogy nem dajkákkal neveltetik fel gyermekeiket, hanem a lehető legtöbb időt szánják rájuk, biztosítva számukra a kiegyensúlyozott gyermekkort. Ezzel maguk is azt szeretnék elérni, hogy lássuk, ők is olyanok, mint bárki más.