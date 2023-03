A Sztárban Sztár énekese elárulta: így bérelték fel a szüleit, hogy rá szavazzanak

Egyre élesebb a verseny, most vasárnap már a Sztárban Sztár elődöntőjére kerül sor. A versenyzők hétről hétre elképesztő utánzásokkal szórakoztatják a televízió előtt ülőket, na meg a műsor ítészeit is. Az idei évad egyik legnagyobb felfedezettje minden bizonnyal Schoblocher Barbara, aki már többször kapott Papp Szabiéktól maximális 50 pontot, és múlt héten napi győztes is lett.

Zámbó Jimmy bőrébe bújva mindenkit elvarázsolt Schoblocher Barbara – Fotó: Szabolcs László / Ripost

Nagymamája az egyik legnagyobb rajongója

A Blahalouisiana énekesnőjét eddig főleg az underground zenei irányzat kedvelői ismerték. A színpadon mindig lehengerlő Schoblocher Barbara a Sztárban Sztárban nyújtott produkcióival mostanra a műsor nézőit is levette a lábáról.

- Én már most nagyon sokat nyertem ezzel a műsorral, mindegy mi lesz a vége – mondta lapunknak Barbara. - Az apai nagymamám nem volt még koncertünkön, de persze szoktam neki mutatni videófelvételeket. De most, hogy minden vasárnap lát a tévében, nagyon büszkévé teszi. Zámbó Jimmy bőrébe bújva neki is nagyon tetszett a produkcióm. Fel is bérelte a szüleimet, hogy telefonáljanak, szavazzanak az ő nevében is, mert ő nem tudja, hogyan kell. Hát ez mennyire cuki? Az biztos, ő az egyik legnagyobb rajongóm.

Lékai-Kiss Ramóna fia szerelmes Schoblocher Barbarába

A színésznő nemrég élő adásban tündéri titkot árult el. Elmesélte két héttel az énekesnő produkciója után, hogy egyik este lefekvés előtt a fülébe súgta a kisfia a nevét, így lebuktatta magát, hogy Schoblocher Barbara élete első szerelme.