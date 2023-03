Itt az első fotó Debreczeni Zita kisfiáról

Mint ahogy nemrégiben beszámoltunk róla: pénteken a közösségi oldalakon kezdett terjedni a hír, hogy meg is született az Annoni házaspár második gyermeke, de az érintettek nem szólaltak meg a gólyahírrel kapcsolatban. Azonban most Zita az Instagram-oldalára több képet is feltöltött sztoriba, ami arról árulkodott, hogy világra hozta második gyermekét.

De a hírt Debreczeni Zita férje, Gianni Annoni erősítette meg, aki egy fotót is megosztott második kisfiáról.

Isten hozott kicsi gyermekünk Gregorio Àdàm! Nagyon vártunk! Gianfranco, Mamma e Papá…

- írta a bejegyzésében a boldog apuka.