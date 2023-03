Hivatalos! Debreczeni Zita újra anya lett

Nagy meglepetést okozott, amikor néhány hónapja Debreczeni Zita és Gianni Annoni bejelentették, hogy kistestvére lesz fiuknak, Gianfranco Máténak. A páros ugyanis remekül titkolta a gyönyörű fotós várandósságát. Azóta is csak elvétve beszéltek a közelgő gyermekáldásról, Zita néhány napja a Borsnak mesélt a terhessége utolsó napjairól.

Fotó: Ripost

Már csak várakozunk, mi sem tudjuk már az időpontot

– mondta akkor a Borsnak Zita. – Csak egy ember tudja, ő pedig még a hasamban van, már csak tőle függ. Kicsit fáradt vagyok, ezek már az utolsó napok.

Aztán pénteken a közösségi oldalakon kezdett terjedni a hír, hogy meg is született az Annoni házaspár második csemetéje, de az érintettek nem szólaltak meg a gólyahírrel kapcsolatban. Azonban most Zita az Instagram-oldalára több képet is feltöltött sztoriba. A fotók mindegyikén gyönyörű virágokcsokrok láthatók, amik arra utalnak, hogy ajándékba kapta őket. És miután sem a születésnapja, sem a házassági évfordulója nem most van, elég egyértelmű, hogy mi a sok virág oka.

De ami még egyértelműbb, hogy az egyik képen a növények között megbújik egy ajándékcsomag, amiben babáknak való popsikrémek vannak. Ilyet pedig csak egyetlen esetben kap ajándékba az ember lánya - írja a Bors.