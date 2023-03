Őszintén beszélt második terhességéről Debreczeni Zita

Gyönyörű családi videóval jelentette be tavaly szeptemberben Debreczeni Zita és Gianni, hogy úton van második gyermekük. A kismama azóta már a kilencedik hónap utolsó hetében jár, bármikor megszülethet második kisfiuk.

Bármikor beindulhat a szülés

Debreczeni Zita korábban megrázó őszinteséggel beszélt arról, hogy milyen nehézségeken mentek keresztül Giannival, amíg megfogant első gyermekük. Majd amikor kisfiuk Gianfranco nagyobb lett, elvesztettek egy magzatot. Ezért most végtelenül boldogok most, hogy hamarosan már négyen lesznek.

"Már csak várakozunk, mi sem tudjuk az időpontot" – nyilatkozta Zita. "Csak egy ember tudja, ő pedig még a hasamban van, csak tőle függ. Kicsit fáradt vagyok, ezek már az utolsó napok, ráadásul a kisfiam beteg lett. Neki ilyenkor még jobban szüksége van az anyukájára, így nagy pocakkal pesztrálom. Nem a legideálisabb forgatókönyv, hogy lebetegedett, de reméljük mire velünk lesz a kicsi, már teljesen egészségesen fogadja itthon. Miután hazajövünk a kórházból pár hetet még marad velünk itthon Gianfranco, nem megy bölcsibe, így is próbáljuk az újszülöttet védeni és a négyesünket erősíteni."



Gianni mindenben segít

A kismama arról is mesélt, mennyivel másabb második terhessége - írta a Bors.

"Teljesen más volt, hiszen a covid világjárvány közben voltam várandós Gianfrancóval. Februárban töltöttem be a harmadik hónapot, márciusban pedig mindent lezártak. Akkor még csak kettesben voltunk Giannival, sokkal többet tudtam pihenni, most nem így van. Egy örökmozgó, dackorszakos kétéves igényeit próbálom összehangolni a pihenéssel, aki után gyakrabban kell rohanni, mintsem ülve játszani. Bár lehet nem is dackorszakos, hanem csak egyszerűen az apjára, vagy az anyjára ütött."