Ennek soha nem lesz vége? Újabb taggal bővült Alekosz és Peter Srámek csörtéje

Úgy tűnik, nem hogy csitulna a Nagy Alekosz és Peter Srámek közti feszültség, de mintha fokozódna is. Mint ismert, épp március 15-én robbant ki köztük a viszály, amikor Alekosznak szemet szúrt, hogy Peter Srámek megvette Jimmy legendás Mercedesét, és azzal jár fellépni, mintegy királyi szerepbe helyezve magát. Mindezt szóvá is tette, majd nem sokkal később Srámek is reagált. Azt hihetnénk, ezzel le is zárult a történet, de később Alekosz elmondása szerint az énekes menedzsere felhívta, elküldte melegebb éghajlatra, és még a rendőrséggel is megfenyegette. És ez még mindig csak a felvezetés a friss fejleményekhez!

A Borsnak ugyanis Alekosz most elárulta, újabb szereplő csatlakozott az eddig is igencsak kacifántos adok-kapokhoz. Hogy ki ő, és kinek az oldalán "szállt ringbe", kiderül vasárnap a BorsOnline-on!