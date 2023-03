Elhunyt a magyar énekesnő szerelme: Az utolsó pillanatig támogattam őt

Tragédiák sorozata árnyékolja be a magyar énekesnő életét. Péterfy Kinga még most sem tudta teljesen feldolgozni, hogy egy értelmetlen diszkóbalesetben elvesztette testvérét, majd később szerelme is elhunyt. A zenébe menekült, az mentette meg az életét.

Diszkóbalesetben halt meg a testvére

Péterfy Kinga még ma is nehezen beszél imádott öccse haláláról. Az énekesnő még tiniként költözött Erdélyből hazánkba és szép lassan, de megtalálta a helyét Magyarországon. Az Ooops! lánycsapattal úgy érezte, minden kerek, de miután a banda megszűnt, külföldre ment szerencsét próbálni. Egy végzetes baleset azonban hazaszólította, és azután többé már nem hagyta el az országot.

- A testvérem és a kedvese egy diszkóbaleset áldozata lett – mesélte Péterfy Kinga M2 Petőfi TV Magas és mély műsorában. - Jucika, a testvérem barátnője egy fantasztikusan gyönyörű lány volt, aki modellkedett, és egy szórakozóhelyen belékötött egy társaság. A mai napig nem tisztázták a körülményeket, annyi derült ki, hogy ezután autós üldözés történt. Túl gyorsan mentek, megpördült az autó, és a balesetet sajnos nem élték túl - emlékezett vissza Kinga, aki a család sziklájaként sokáig elnyomta az érzéseit.

Szerelmét is elvesztette

Az élet szomorú fordulataként azonban újabb csapás érte. Két évvel ezelőtt ismét át kellett élnie a tehetetlen fájdalmat. Szerelmét és zenésztársát ragadta el tőle a gyilkos kór.