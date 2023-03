Döbbenet: Nem fogod elhinni, milyen üzenetet kapott egy férfitól Béres Anett

Tavaly az egész ország Béres Anett félresikerült teaszeánszáról beszélt. A tragikus végkimenetelű szeánsz után az egykori valóságshow-szereplő mostanra képes lábra állni, és a rehabilitáció is nagyszerűen halad, ám a szerelemben továbbra sincs szerencséje.

Anett azóta is egyedülálló, pedig a férfiak odáig vannak érte. A távolság nem is számít, hiszen a virtuális térben is sorra bukkannak fel a rátermett lovagok, akik el akarják őt csábítani. Igen ám, csakhogy az ismerkedős szöveg nem mindig olyan, amivel egy nőt le lehet venni a lábáról. Anett kapott a sorstól egy igazán döbbenetes udvarlót, aki Szegedről próbálkozott elnyerni a szívét, igen ám, de az első üzenet alapján Anett fejében még az is megfordult, hogy az egész egy vicc – szúrta ki a Ripost.

Az úriembernek ugyanis egy dologról sajnos egészen biztosan nincs fogalma, és ez a dolog nem más, mint a magyar helyesírás.

"Zsia! Tecesz, írj visza ha enis tecek ismer kegyük."

Így szólt az udvarlás, amit romantikus lelkületű főhősünk néhány kacsintós és nevetős emoji kíséretében küldött el Anettnek, aki valósággal sokkot kapott. Annyira meglepődött, hogy szavazásra bocsájtotta a dolgot.

Vajon van esély csajozni ilyen üzenettel?

A kérdés az, hogy a szerelemre vágyó férfi valóban hiányzott a létező összes nyelvtanóráról vagy egész egyszerűen unatkozik, és úgy gondolta, szórakozik egy kicsit. Bár mindkét verzióra van esély, azért mi titkon azt reméljük, hogy az illető csak vicces kedvében volt, és valójában tisztában van azzal, hogyan kell leírni egy magyar mondatot.