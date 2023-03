"Annyira szánalmas..." - szétszedik a kommentelők a válófélben lévő L.L. Juniort és feleségét

A válófélben lévő L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga körül egyre nagyobb botrány kezd kialakulni... Mint ahogy lapunk is beszámolt róla, a zenész nem jelent meg szerda reggel az Érdi Járásbíróságon, ahol a válóperére lett volna hivatalos, ellenben feleségével, aki talpig feketében, napszemüveg mögé bújva érkezett meg a helyszínre. A tárgyaláson egyébként az anyagi kérdések kerültek szóba, s annyit már lehet sejteni, hogy egyelőre nem a zenésznek kedvez a helyzet, tekintve, hogy Junior Kinga nevére íratta a 300 millió forint értékű törökbálinti ingatlant, és a hírek szerint a cégeket is.

Szétszedik a kommentelők Körtvélyessy Kingát és L.L. Juniort (Fotó: Life TV)

L.L. Junior nekiesett kislánya édesanyjának

Ezek után borítékolható volt az is, hogy a Dominikán romantikázó Junior nem hagyja szó nélkül a dolgot. A zenésznél Kinga azon mondata tette be a kaput, amit a Borsnak nyilatkozott a tárgyalás előtt: „Ma is izgulok, hiszen még sosem voltam ilyen helyzetben. De leginkább az életem hátralévő része miatt izgulok. Hogy mi lesz velünk.” Junior az Instagram-oldalán fakadt ki, aki egyszerre támadta gyermekük, s pénzügyek miatt is.

„Én nem is értem, hogy miért nem a kislányomról beszélünk, akivel csak heti kétszer beszélhetek 10 percre, mintha elítélt lennék. A pénzről pedig egyelőre csak annyit mondok, hogy utazásom napján 11 milliót utaltam el csak úgy, papír nélkül a hölgynek, és egy csomó pénzt fog alaptalanul még kapni, ami tisztán talált pénz neki, de ő aggódik...”

Miközben én itt kint dolgozok, és édesanyám 67 évesen is dolgozik éppen a Hunyadi piacon. Nem kell aggódni, mert a kislányomnak mindig mindene meg lesz, de az, hogy havi 250 000 forintos gyerektartást igénye mellett ő eszközként kezeli Lilit, hogy bosszút álljon au új kapcsolatom miatt, az tényleg felháborító! Egyezzünk meg Kinga, és zárjuk le ezt az egész témát!

- szólalt fel a zenész.

Elképesztő dolgokat állít Kingáról Junior (Fotó: Bánkúti Sándor)

A kommentelők nem kímélik az egykori szerelmeseket

Mivel a nyilvánosság is szerves részét képezi lassan Juniorék válásának, nem csoda, hogy az embereknek meg van a történtekről a véleménye. Vannak, akik a zenészt ekézik, de persze a szőke édesanyát sem kímélik...

„Amúgy komolyan annyira szánalmas, hogy vettek egy autót és ettől hasra kellett esnie a Kingának. Könyörgöm, mintha ez annyira nagy cucc lenne, ha van rá pénze az embernek. (...) Lehet őt is nyaralni kellett volna vinni meg szórakoztatni, mint a kis barinőjét. Bár könnyebb felelősség nélkül dajdajozni egész héten aztán 2 napra eljátszani a világi apukát. Plusz, ez a facetime-on beszélek a 2 évesemmel téma is vicc, biztos jókedvű szegény kislány miután benyögi apa, hogy na tegyük le cicám, mert megyek iszok egy koktélt…” - írta valaki Juniorra utalva.

Mit várni egy olyan nőtől, aki Junior szeretője volt, mikor még javában Csillával együtt voltak...Egyik kutya másik eb. És számomra Csilla sokkal szebb nő volt mindig, belsőleg nem tudom milyen lehet.

„Szánalmas ezt így kiteregetni... Még ha közszereplők is” - fogalmazott egy másik kommentelő.