Megkezdődött L.L Junior és Körtvélyessy Kinga válópere: "Izgulok az életem hátralévő része miatt" – monda Kinga

Március 8-án 9 órakor veszi kezdetét L.L. Junior és Kötvélyessy Kinga bontópere az Érdi Járásbíróságon. Mint ismert, eredetileg januárban találkoztak volna a felek, ám az akkori tárgyaláson végül egyikőjük sem jelent meg: a zenész ügyvédje ugyanis halasztást kért. Később kiderült: z eleinte békésebbnek ígérkező válás mégsem lesz olyan egyszerű, ugyanis nem csak a vagyonon – többek közt egy 300 milliós törökbálinti ingatlanon – kell megosztozniuk, de L.L. Junior a kislánya felügyeleti jogáért is harcba száll. És itt még nincs vége a bonyodalmaknak: jó előre tudni lehetett ugyanis, hogy Junior nem is lesz jelen a peren, hiszen most is Dominikán van, ráadásul nem is egyedül, hanem új kedvese, Dárdai Blanka énekesnő társaságában.

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior korábban, egy szórakoztató műsorban. Most, a bíróságon nem fognak találkozni Fotó: Life TV

Körtvélyessy Kinga megérkezett a bíróságra

Körtvélyessy Kinga a 9 órás kezdés előtt megérkezett az Érdi Járásbíróságra. A Bors munkatársának sikerült pár mondatot beszélnie vele még a tárgyalás előtt.

Fotó: Bánkúti Sándor

Ma is izgulok, hiszen még sosem voltam ilyen helyzetben. De leginkább az életem hátralévő része miatt izgulok, hogy mi lesz velünk

– jelentette ki Kinga.