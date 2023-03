Kiderült, itt lesz L.L. Junior a válópere idején

L.L. Junior is meghozta a döntést, kitölti az előre tervezett három hónapos idejét Dominikán, és nem jön haza még a bontóperére sem. A nehéz pillanatokban szerencsére így sem lesz egyedül, hiszen nemrégiben kiutazott hozzá a kedvese, Dárdai Blanka énekesnő, aki lelkileg támogatja őt.

Blanka mindenben támogatja L.L. Juniort Fotó: Metropol

Mint arról a Bors a korábbiakban beszámolt, L.L. Junior egy vállalkozást indított Dominikán, ezért hónapokra maga mögött hagyott mindent: a fellépéseket, a válófélben lévő feleségét és a szerelmét, Dárdai Blankát is. Az utazásra persze nem csak az üzlet miatt volt szüksége, az elmúlt időszakban rengeteg problémája volt a Fekete Vonat-koncert botrányától kezdve az első exfeleségével való balhékon át a folyamatban lévő válóperéig…

Sok problémája van Juniornak az utóbbi időben ( Fotó: Máté Krisztián )

Ráfért a zenészre a kikapcsolódás, de a jelek szerint mégsem volt jó ötlet egyedül mennie, mert annyira hiányzott neki a szerelme, Dárdai Blanka, hogy bár megbeszélték, kibírják valahogy egymás nélkül, végül a fiatal énekeslány mégiscsak utánautazott.

Blanka és Junior már egy hete úszik a boldogságban. Programjaikról rendszeresen beszámolnak a közösségi oldalainkon.

A vidám csobbanások közben azonban mégiscsak ott vannak a viharfelhők Junior feje fölött, hiszen vészesen közeledik a bontóperének napja, amin – most már tudjuk – biztosan nem lesz ott. Hogy miként fogja értékelni a bíró, hogy a kislányának felügyeleti jogáért és a vagyonáért küzdő énekes haza sem jött, az a jövő zenéje. Az viszont már előre borítékolható, hogy a zenész felesége, Körtvélyessy Kinga nem fog tapsolni az örömtől, ha megtudja: a férje nemhogy haza sem látogat, de amíg ő a bíróság előtt áll majd, addig Junior Blankával romantikázik a pálmafák alatt. Az énekesnő ugyanis egy nyilvános posztban elszólta magát: ő is kint marad Juniorral még hetekre, vagyis a válóper idején is a zenésszel lesz – szúrta ki a Ripost.