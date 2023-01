Megdöbbentő fordulat lehet L.L. Junior válása körül

Mint azt korábban a Metropol is megírta, L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga az első bontóperére készült, de aztán elmaradt a tárgyalás. Emiatt hosszú heteket kell még várniuk, hogy ismét előrelépés történjen az ügyben.

Mint ismert: a zenész egyik ügyvédje kért halasztást. Most azonban az a hír járja, hogy Kinga és Junior egyre több időt tölt egymással, a rapper gyermekeinek társaságában. Sőt, a rapper kisfiának, Lacikának a 10. születésnapját is együtt töltötték, amiről a Blikk írt. A lap információi szerint L.L. Junior közeledni próbált Kingához.

„A kisfiammal voltunk a játszóházban, amikor egy kisebb csoportra lettem figyelmes. Nagyon vidámak voltak, jókat nevettek, hamarosan pedig az is feltűnt, hogy az egyikük nem más, mint L.L. Junior. Rögtön felismertem, mert több híresség is volt vele, s úgy tűnt, egy születésnapot ünnepelnek” – kezdte a Blikknek Melinda.

A lap olvasója a sztárok jelenlétén kívül mást is észrevett!

„Junior feltűnően gyakran ment oda egy csinos, szőke hajú nőhöz, akiben a feleségét, Kingát véltem felismerni. Vele volt a közös lányuk is, de úgy tűnt, Junior nem csak a gyerek miatt közeledik felé, amin meg is lepődtem, mert azt olvastam, hogy véget ért a kapcsolatuk. Többször is próbálta átölelni Kingát, apróságokkal láthatóan kereste a társaságát. A felesége, úgy láttam, távolságtartóan fogadta a viselkedését: nem veszekedtek, de nem is viszonozta a közeledést. Nekem mindenesetre nem úgy tűnt, mintha Junior nagyon el akarna válni... Ráadásul az új barátnőjének se híre, se hamva nem volt” – számolt be Blikk olvasója a látottakról.