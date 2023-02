Valkusz Milán: Marics elment, a kupi maradt...

Valkusz Milán és Marics Peti gyakorlatilag kölyökkoruktól barátok. Annak idején még a tenisz hozta össze őket, hiszen mindketten versenyszerűen űzték ezt a sportot. Később közös szenvedélyük lett a zene, és életre hívták a ValMar formációt, majd a kezdeti sikerek után bedobták a tavalyi év legnagyobb slágerét, az Úristent. A srácok folyamatosan koncerteztek, így adta magát, hogy egy albérletbe költözzenek és onnan szervezzék a nem kicsit pörgős életüket.

Fotó: Szabolcs László

Ám az élet nem csak haverok, buli és narancsos üccsi... Ott vannak a csajok is, akik pikk-pakk képesek elérni, hogy egy pasi bedobáljon néhány alsógatyát, zoknit és pólót a bőröndjébe és elhagyja a bulilakást. Kis túlzással ez történt Marics Petivel is, aki nemrég összeköltözött szerelmével, Tóth Andival. No de hogy él most Valkusz Milán, aki idén megméretteti magát a Sztárban Sztár legújabb szériájában? Erről faggattuk a fiatal tehetséget a műsor sajtótájékoztatóján.

„Bár igaz, hogy most is, folyamatosan férfias, művészkupi van otthon, de jóval kevésbé, mint amikor Peti is ott lakott.

Szóval megdőlt az a pletyka, hogy kettőnk közül én vagyok a rendetlenebb.

Egyébként főként egyedül lakom most a pecóban, de a barátnőm azért elég sűrűn ott van velem. Tény, hogy én sem szeretem az óriási rendet magam körül, de...” – kezdte nevetve Milán, aki hozzátette, igazából nem sok minden változott meg azzal, hogy Marics Peti már nem vele lakik.

„Azzal, hogy Peti elköltözött, nem határolódtunk el egymástól egyáltalán. Pont úgy működik minden, ahogy eddig, csak már nem együtt csináljuk a káoszt és a kuplerájt. Egyébként összesen talán másfél évet voltunk közös albérletben, vagyis most ugyanaz van, mint régen, csak akkor a szüleinkkel éltünk, most meg a barátnőinkkel” – magyarázta a Sztárban Sztár versenyzője, aki egyébként nem tartja előnynek, hogy legjobb barátja a zsűriszékben ül, míg ő megküzd az év legsokoldalúbb előadója címért.

„Egyébként nem hiszem, hogy hasznos lenne számomra, hogy Peti most a zsűriben van, én pedig mint versenyző indulok a Sztárban Sztárban.

Aligha fog nekem tízpontokat szórni, ha nem leszek elég jó. Sőt...

Arra számítok, hogy folyamatosan poénkodunk és szívatjuk majd egymást, ahogyan a kamerákon kívül is tesszük folyamatosan. Eddig főként rappeltem, és most meg fogom mutatni, hogy énekelni is tudok” – zárta a beszélgetést Valkusz Milán.