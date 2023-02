Testbeszédszakértő rántja le a leplet, így érez Katalin és Vilmos valójában

Katalin hercegné és Vilmos herceg felkarolták új szerepeiket – állítja Darren Stanton testbeszédszakértő. II. Erzsébet királynő halála után Katalinból walesi hercegné lett, így egy lépéssel közelebb került a királynévé váláshoz. A szakértő szerint máris készen áll a szerepre, ez látszik a magabiztos viselkedéséből.

A hercegné végleg leszámolt a bizonytalansággal! (Fotó: Pool / i-Images / Northfoto)

„Vilmos herceg is magabiztosabb, mint korábban” – tette hozzá Darren, ami meglátása szerint a herceg testtartásán is látszik. „Más szintű az önbizalma” – a megfigyelő szerint erről árulkodik az is, hogy Vilmos már nem rejti a kezeit a kabátjába, hanem felnőtt a szerepéhez. Férjéhez hasonlóan Katalin is a kezeivel próbálta védeni magát, korábban sokszor helyezte ugyanis maga elé, de ahogy nőtt a magabiztossága, úgy elhagyta ezt a szembetűnő szokást. A szakértő hozzáteszi, a pár nemcsak elhiteti a világgal, hogy felnőtt a szerepre, hanem tényleg megérett mindkét fél a feladatra, és immár kétségek nélkül tekintenek a rájuk váró kihívásokra.

Darren Stanton szerint egyértelmű, hogy Katalin készen áll arra, ami előtte áll, sőt úgy látja, már a média sem tud rá nyomást gyakorolni. „Most még mélyebb szinten kommunikál, és komoly benyomást kelt mindenkiben, akivel találkozik.”