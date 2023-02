Szabó Zsófi karcsúbb, mint valaha: „Sokkal több a lehetőségem, és ezt élvezem”

Szabó Zsófi 2020-ban, a karanténidőszak alatt lett a futás szerelmese. A csinos műsorvezető mindig is sportos lány volt, de talán most vékonyabb, mint valaha. A nők nagy részének van valamilyen hormonproblémája az egészségtelen életmód és a stressz miatt. Mint az ismert, a műsorvezetőnek is küzdenie kell az inzulinrezisztenciával. Ám futva ez is könnyebben megy neki.

Büszke voltam, hogy sikerült. 15 éve állandó megbélyegzéssel van dolgom, vagy az ismert apukám vagy a magánéletem miatt, vagy mert az emberek szeme láttára nőttem fel, követtem el hibákat. De futás közben nem számít az ismertség, csak az, amit beleteszek, amit kihozok magamból. Azt érzem, hogy erős vagyok, legyőzhetetlen. És a nyomás, ha meg is maradt, már a javamra válik, mert még többet teszek bele egy-egy körbe. Teljesen máshogy élek, mint korábban, mindenkit erre tudok bátorítani

Persze előfordul, hogy Zsófi is pihen, tévézik, de olyankor másnap indul, és fut egy nagyot a Normafánál. Zsófi fantasztikus formában van, talán jobban néz ki, mint valaha – de van ebben munka bőven! Sokan példaképként tekintenek rá – nem tagadja, hogy ez nagyon jólesik neki.