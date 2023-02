Pumped Gabo bevallotta: már nem az az ember, aki egykori műsorában volt

Pumped Gabot egy Balaton Soundon készült videó tette országosan ismertté. A fiatal izompacsirta többször szerepelt tévében, még saját műsort is kapott Pumpedék címmel. Legutóbb arról szóltak a hírek, hogy nagyon berúgott és kezelhetetlenül viselkedett, ezért hazaküldték egy műsor felvételéről. Most saját podcastjában mesélt a botrányról, valamint arról, hogy ezeket a szerepléseket már inkább nyomásnak érzi, mert ugyanazt a régi, felelőtlen karaktert várják tőle, amilyen korábban volt. Gabo, azóta már nem az a fiatalember, hosszas személyiségfejlődésen ment keresztül. Célja is lett, hogy megmutassa mennyit változott és rávilágítson másoknál is az önvizsgálat fontosságára.

Sokkal megfontoltabbnak érzi magát, ezért is igyekszik kitörni ebből a korábbi skatulyából, amire a saját műsora is ráerősített.

Én nagyon szívesen spanolok a buli után az emberekkel, és akkor szokták nekem mondogatni azokat az idézeteket, amik a Pumpedékbe elhangoztak, és én ennek nem örülök! Mert a műsorral nagyon rossz példát mutattunk a fiataloknak. Mondják is, hogy én vagyok az ő példaképük, és megnézték százötvenszer a Pumpedéket. De én már teljesen más ember vagyok, mint akkor. Ezt az énemet igazából nem is ismerik, keveset is tudok megmutatni belőle az Instagramon

– mesélte a netes műsorban a sztár.

Az influenszer személyiségfejlődését jól mutatja az is, hogy eddig főleg az autók, meg a gyúrás érdekelte, de mára sokkal inkább fát ültetne.