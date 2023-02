Óriási a boldogság! Megszületett az Exatlon sármos sztárjának gyermeke – Fotó

Apa lett Móricz Dani! Az Exatlon Hungary egykori Bajnokával óriásit fordult a világ, mióta nem láthattuk a képernyőn. Dani tudatosan kevesebbet szerepelt a közösségi médiában is, hiszen időközben rátalált a szerelem, ami olyan elsöprő erejű volt, hogy rövid időn belül házasság is lett belőle. Ez azonban még nem minden, időközben szerelmük gyümölcse is megfogant, akit édesanyja január végén hozott a világra.

Apa lett Móricz Dániel Fotó: TV2

A kislány különleges nevet kapott, Lujza Zennának keresztelték a büszke szülők. Bár Dani nem osztott meg több részletet, az egyértelműen látszik, hogy odáig van a kislányáért, hiszen ahogy ő fogalmazott: boldogság és tökéletesség.

Móricz Lujza Zenna. 3210 gramm 54 cm boldogság és tökéletesség

– írta a képhez Dani.

A fotót ITT tudod megtekinteni!

Titokban megnősült

Kijelenthetjük, hogy az egykori Bajnok magánélete szárnyal. Nemcsak hogy édesapa lett, de tavaly nyáron egy titkos esküvőn el is vette szerelmét, Dorinát. A menyegző bár szűk körű volt, különlegessé tette, hogy kislányuk is ott volt velük. Igaz, csak édesanyja pocakjában...

Az esküvőnk nyár legvégén volt, ténylegesen szűk családi körben, a tanúkon kívül csak a szülők voltak jelen a budai Várban szervezett házasságkötésen. Gyönyörű volt aznap is a kedvesem anyukája által varrt egyszerű, de csoda szép ruhájában. Ekkor már a pocaklakó is velünk volt, hiszen nyár legelején tudtuk meg, hogy közös gyermekünk megfogant. Már akkor nagyon izgatottak lettünk, bár tudtuk, ez nagy felelősség is egyben. Még tudatosabban odafigyeltünk magunkra és a jövőbeli dolgainkra. A vizsgálatok alkalmával mindig az elsődleges az volt számunkra, hogy rendben legyen minden, és szépen fejlődjön, a baba nemét pedig közösen úgy szerettük volna, ha nem tudjuk még egy ideig

– mondta korábban lapunknak Dani.