Minden előzmény nélkül elhunyt a gyönyörű színésznő

Nagynénje közölte a lesújtó hírt, miszerint váratlanul és tragikusan fiatalon elhunyt a díjnyertes ausztrál színésznő. Sariah Saibu mindössze 30 éves volt.

Képünk illusztráció/Fotó: Pixabay

„Ma reggel elvesztettük a mi drága Sariahunkat. Nehezen találom a szavakat, hogy kifejezzem a gyászt, amit én és a családunk érez most. Nyugodj békében gyönyörű, tiéd a szeretetünk örökké. Életünk főszereplője és szívünk ékköve voltál” –e búcsúzott tőle megtört szívű nagynénje.

„Sok szeretetet küldök Saraih legközelebbi és legkedvesebb hozzátartozóinak. Egy vidám, sziporkázó, egyedi kis ördög volt. Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni” – méltatta egyik barátja.

Young award-winning actress Sariah Saibu dies leaving family devastatedhttps://t.co/Ay1Y7WvLDd pic.twitter.com/euX1HR2UBQ — Express Celebrity 💫 (@expressceleb) February 9, 2023

A színésznő a Beautiful They című filmben Violet szerepével vált ismertté, amelyet a New York-i Tribeca Filmfesztiválon és a Melbourne-i Nemzetközi Filmfesztiválon is bemutattak. A film elnyerte az Australian Director’s Guild’s Best Direction of a Short Film legjobb rövidfilm rendezéséért járó díját.

Sariah mindemellett modellként és táncosként is dolgozott, többek között szerepelt a San Cisco’s SloMo és a Catlips Silver Smoke című klipekben.