Lagzi Lajcsi nem érzi úgy, hogy tönkrement volna a karrierje: Amit elértem, azt senki nem veheti el tőlem

Mint ismeretes, a trombitaművészt áram- és egyéb közműlopással vádolták, melynek következményeként hamarosan börtönbe kell vonulnia, hiszen a bíróság tavaly december 7-én három év hat hónap szabadságvesztésre ítélte.

Nagyon nehezen viselem a kialakult körülményeket, holott voltam nehezebb helyzetben is az életemben. Hét harcos év telt el, és még mindig nincs vége az ügynek. Mindenképpen további jogorvoslatokat fogunk kezdeményezni, ugyanis azt gondolom, hogy van olyan körülmény, ami reménykeltő tud lenni

– kezdte Lajcsi a hot! magazinnak.

Lajcsi 30 évvel ezelőtt úgy döntött, a kezébe veszi a sorsát, és a Sugár áruház parkolójában állva árulta a kazettáit. Közben a lelki szemei előtt megjelent a kép, hogy egyszer őt is a hazai sztárok között tartják számon. Arra vágyott, hogy az emberek sorba álljanak az autogramjáért, a televízióban és újságokban pedig vele készített interjúk jelenjenek meg. Akkoriban eszébe sem jutott, hogy az ismertségnek vannak árnyoldalai is. A közelmúlt történései lesújtották a zenész gyermekeit is, akik határozott kéréssel fordultak az édesapjukhoz, akik megkérték a zenészt, hogy vonuljon vissza a sajtószereplésektől.

Gyerekként ki voltam éhezve azokra a tárgyakra, amiket csak filmekben láttam, és egy álmom vált valóra, amikor lehetőségem nyílt megvenni ezeket. Azonban az utóbbi időszak számtalan dologra ráébresztett, és fontos következtetés az életemben, hogy az anyagi javakat illetően sokkal kevesebb is elég. Ebből adódóan kiárusítok mindent, amire már nincs szükségem.

A zenész bízik benne, hogy a kialakult jogi helyzet nem fogja befolyásolni a karrierjét, és nem szeretne előre aggódni semmi olyasmin, ami még nem következett be.

Azt gondolom, hogy ettől az ítélettől nem lettem tehetségtelenebb. A magyar sztárvilágban számtalan példa volt rá, hogy valakinek el kellett vonulnia a szerepléstől, de a tehetség mindig megtalálja a helyét, és talán még népszerűbbek lettek, mint valaha. Amit elértem, azt senki nem veheti el tőlem, és azt gondolom, hogy ennél népszerűbb már nem leszek. Ebből adódóan nem ezt a karrieremet fogom továbbépíteni, amit eddig, hanem készülök valamire, de ezt egyelőre még dédelgetem magamban

– árulta el Lajcsi.