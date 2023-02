Hogy mi? Óceánuborka csípte meg Csepregi Éva fiát

Csepregi Éva fiával és menyével januárban a Maldív-szigeteken töltődött. A közös nyaralás rendkívül jól sikerült, leszámítva néhány apróságot. Nemrég az énekesnő a Borsnak arról mesélt, az utolsó napjaikat tönkretette az időjárás. A ragyogó napsütést egyik pillanatra szűnni nem akaró esőzés váltotta fel. A nyaralást Dávid és felesége, Dóri végig levideózta, a velük történtekből pedig egy több részből álló élménybeszámoló kerül fel a YouTube-ra.

Az első fejezetből derült ki – többek között – az is, hogy egy számunkra eddig ismeretlen „lény” csípte meg a fiatal zenészt. A lábán fura jelenségre lett figyelmes, aminek az eltávolítása nem volt fájdalommentes.

Néhány apróságot leszámítva rengeteg élménnyel gazdagodtak a nyaraláson Fotó: Heatlie Dávid/Facebook

"Olyan, mintha valaki valamit rálőtt volna. Az volt a fura, hogy éreztem, ahogy rákerül az egész. Üvöltöttem egyet" – mesélte Dávid, miközben a szokatlan szálszerű anyagot próbálta letépni a lábáról, ami a szőrszálaiba is beleragadt. Végül az étteremben kaptak választ arra, mi támadta meg a zenészt.

Megkérdeztük a pincért, Megcsípett egy tengeriuborka. Nem hangzik veszélyesnek

– mondta.

Végül az internet segítségével rákerestek, milyen állatra is gondolhatott a felszolgálató, amikor egy rémisztő szörny tűnt fel a telefon képernyőjén.

Mi is ezt tettük: nem veszélyes, ám mint oly sok tengeri állat, ő is védi magát. Az a fehér, hosszú, ragadó furcsa fonálszerű anyag, ami Dávid lábára ragadt, azt azzal a céllal löveli ki az óceánuborka, hogy „áldozata” ebbe gabalyodjon bele. Szerencsére a kisebb kellemetlenségtől nagyobb problémát nem okozott a zenésznél.

Persze humorból is akadt bőven. Májusban lesz két éve, hogy a fiatalok összeházasodtak, azonban poénból kint is kimondták a boldogító igent, mégpedig Csepregi Éva segítségével, aki nem titkolt vágyát is beleszőtte beszédébe.

"Kedves gyerekek. Itt vagytok most az én színem előtt, fogadjatok örök hűséget egymásnak, és hogy minden szép és jó lesz, és két unokám lesz" – mondta az énekesnő.

De hogy mi mindent tartogatott még a csodálatos utazásuk, az a videókból kiderül.