Fésűs Nelly plasztikai műtéten esett át, elárulta az okát

Az üde, természetes szépségű színésznő, Fésűs Nelly világéletében arra esküdött, hogy nincs szüksége arra, hogy kés alá feküdjön. Mindig is büszkén vállalta korát, most is csupán egy alaposan indokolt esetben kerülhetett sor arra, hogy plasztikáztasson – írja a Bors.

Kizárólag egészségügyi oka volt annak, hogy felvarrattam a szemhéjamat, nem hiúsági. Rosszabb napokon annyira rálógott a szememre, hogy már a látásban zavart. Szemészorvossal egyeztetve végül a doktornő végezte el a műtétet, nem is plasztikai sebész – mesélte a lapnak Nelly, és hozzátette, hogy elismeri, hogy 51 éves létére szerencsés, hogy eddig semmilyen beavatkozásra sem volt szüksége, és reméli, hogy ezután sem lesz.

Fotó: Szabolcs László

Szerencsés vagyok, mert jó az anatómiám, a genetikai lottón jót húztam!

De viccet félretéve, soha nem dohányoztam, nem iszom alkoholt, vigyázok a testemre, a lelkemre, egészségesen élek. Az egyetlen tudatmódosító szerem az életemben a férjem! Így azt gondolom, mindent megteszek, hogy tompítsam az idő múlásával járó természetes folyamatokat. Ugyanakkor én szeretem minden ráncomat, név szerint ismerem őket, nem zavarnak egyelőre – fűzte hozzá Nelly, aki azt gondolja, hogy nem baj, hogy más máshogyan gondolja, ha ettől jobban érzi magát valaki, akkor plasztikáztasson kedvére, hozza ki magból a maximumot, ha így lesz boldog.

