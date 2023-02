Csótányok a lakásban? Felháborító, amit Polgár Tündéékről terjesztenek

Egy TikTok-felhasználó azt állítja, borzasztó körülmények fogadták egy Váci utcai lakásban, amit állítólag Polgár Tündéék adtak bérbe. A havi 390 ezer forintért hirdetett ingatlanban a videó készítője szerint nem volt fűtés, nem működött a zuhanyzó és még egy-két csótányba is belefutottak a tartózkodásuk ideje alatt. A probléma az, hogy az egykori luxusfeleség elmondása szerint semmilyen ingatlant nem adnak bérbe...

Polgár Tünde nem érti a vádakat, nem ad bérbe semmilyen lakást

Csótányok a lakásban

Soha ne béreld ki ezt a lakást! Azt mondják, hogy a kiadásért euróban kell fizetni, de közben forintban posztolták, Polgár Junior hibájából. Az ingatlanban egyébként nem volt rendes zuhanyzó, nem működtek a radiátorok és tele volt csótányokkal

– olvasható a videóban, ahol képekkel támasztja alá a készítő a vádjait, ám a közönséget az sokkal jobban foglalkoztatta, hogy ki is az a Polgár Junior. A válaszra nem kellett sokat várni, azonnal posztolta, hogy Polgár Dánielről van szó. Innen már könnyen összerakták a kommentelők a képet, hiszen korábban cikkeztek arról az újságok, miszerint Polgár Tündééknek is volt egy kiadó lakásuk, szintén a Váci utcában...

„Nem adok bérbe semmit”

A Bors a videót látva megkereste Polgárékat, és természetesen a felvételt is elküldték a házaspárnak. Hamar be is bizonyosodott, hogy a szóban forgó ingatlan nem Tündéék birtokában van, arról nem is beszélve, hogy semmit sem ad bérbe a család...

Fogalmam nincs, mi ez az egész. Én nem adok bérbe semmit. Szerintem ez egy rossz vicc, láthatóan egy kamuvideó!

– reagált röviden Tünde.

A felvétel egyébként azóta sem tűnt el, bár vegyes a fogadtatása. A legtöbben értetlenkedve fogadják a vádakat, míg akad olyan, akinek hasonló tapasztalatai voltak ezzel az ingatlannal.