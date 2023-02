A milliárdos Jákob Zoltán megmondta a tutit: unatkozni nagyon sokba kerül

Jákob Zoltán ma már nem „csak” arról híres, hogy 43 milliárd forintos vagyonával a 100 leggazdagabb magyar középmezőnyébe tartozik, hanem arról is, hogy nem rejtegeti a vagyonát, sőt a közösségi oldalain keresztül bepillantást enged a luxuséletébe. Láttuk már az otthonát, az autóját és persze tudjuk, hogy a szépségiparban vetette meg a lábát. Most pedig szép lassan elkezdjük megismerni magát az embert a milliárdok mögött. A műkörömkirályt a Bors kísérte el egy napjára és közben kicsit csavartak is az eredeti tervein.

Jákob Zoltán ügyel rá, hogy mindig úgy fessen, mint akit skatulyából húztak volna elő (Fotó: Markovics Gábor / Bors)



„Ha nincs aktivitás, nincs semmi”

„Annak idején azt gondoltam, hogy azért kell dolgoznom, hogy gazdag legyek és végül ne kelljen dolgoznom. Kipróbáltam… Ültem otthon és nem csináltam semmit. Ráadásul akkoriban még nem is utaztam.”

Arra jöttem rá, hogy ez az életvitel rohadt unalmas. Hiába van sok pénzed, hiába tudsz megvenni bármit, az a tárgy csak ott áll és ennyi.

„Valójában sokba kerül unatkozni. Ha nincs aktivitás, akkor nincs semmi. Ha nem dolgoznék, beleőrülnék” – magyarázta a Bors munkatársának a „körmös király”, aki persze nem a cége egyik raktárában pakol vagy targoncázik, de minden nap hasznosan tölti az ideje nagy részét.

Ha kíváncsi vagy, mit mondott még a pénzhez fűződő viszonyáról és a munkáról, kattints a Bors alábbi videójára! Ha pedig az is érdekel, hogyan telik a milliárdos üzletember egy napja, látogass el a borsonline.hu-ra!