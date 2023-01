Szomorú dolog derült ki Koós János örökségéről, megszólalt a lánya

Koós Réka gyermekkorának legszebb emlékei kötődnek néhai édesapja, Koós János vitorlásához, amelytől fájó szívvel meg kell most válnia. Nemrégiben bukkant fel a hirdetési oldalakon az a DIXI32 típusú hajó, amit a legendás énekes építtetett magának közel harminc évvel ezelőtt.

Fájdalmas döntést kellett hoznia Rékának Fotó: Teknős Miklós

A Koóstoló névre keresztelt hajót Réka örökölte meg apja 2019-ben bekövetkezett halála után. Bár gyakorlatilag a fedélzetén nőtt fel, most fájdalmas döntést kellett hoznia: el kell adnia a vitorlást, ami jelenleg az alsóörsi Vízügyi telepen parkol, szárazon, és meglehetősen szomorú látványt nyújt.

Szomorú látványt nyújt a hajó Fotó: Gerlóczy Péter

– Megszámlálhatatlan emlék fűz a Koóstolóhoz – mondta Koós Réka a Bors megkeresésére. – A fedélzeten nőttünk fel, megannyi nyarat töltöttünk a hajón. Rajongva imádtuk a Balatont, a hajókázást, azt a létformát, amit csak az ismerhet, aki akárcsak egyszer is kifutott már a kikötőből. Gyermekként először csak azt érzékeltük, hogy az édesapánk mennyire szeret hajózni, és mivel mi is ebbe születtünk bele, nem volt kérdés, hogy amikor megérkezett a lányom, Rozi, azonnal tudtam, ő is balatoni lány lesz. Így is lett, kettesben (a párom sokat dolgozik nyáron is) nagyon sokat időztünk a Koóstolón. Pont ezek a pillanatok fognak nagyon hiányozni. A víz csobogása, ahogy a hajót verik a hullámok, kettesben az ágyban fekve a filmnézés, a csillagok bámulása, a Balaton illata. Ettől most sajnos el kell búcsúznunk – sóhajtott Réka, aki már nem tudja vállalni a hajó fenntartásának költségeit.

– Távol álljon tőlem, hogy panaszkodjak, egyszerűen az a helyzet, hogy annyira megemelkedtek a fenntartás költségei, hogy ezt már nem tudom vállalni. A Balatonon egy hajót parkoltatni a kikötőben is millió feletti összeg, és ez csak a nyitott parkoló. A Koóstolót fel kellene újítani, sajnos meglátszik rajta az idő, az is mélyen zsebbe nyúlós projekt. Én egy évben egyszer, maximum két hetet töltök lent, nem éri meg megtartani még akkor sem, ha közben tudom, hogy a gyerekkorom és az édesapámmal kapcsolatos emlékek tépődnek ki a lelkemből a búcsúval – fogalmazott.