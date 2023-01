„Nagyon szeretjük egymást!” Senki sem érdemelte meg ezt a gyönyörű jegygyűrűt annyira, mint Agárdi Szilvi

Akár a mesékben, fehér lovon érkezett a szerelem Agárdi Szilvi életébe is. Hiszen szinte napra pontosan egy éve, hogy találkozott Czerődi Gergővel, aki úgy tűnik, meghódította az énekesnő szívét. Éppen egy hónapja, hogy Szilvi a Borsnak mondta el, milyen szerelmes, de semmit sem szeretne siettetni. Ezúttal nem.

Nagyon szeretjük egymást, ezt nem is tudnánk letagadni!

De nem siettetjük a dolgokat. Mindenben szeretnék biztosra menni ez alkalommal – mondta korábban a gyönyörű esélyegyenlőségi aktivista, Agárdi Szilvi.

Agárdi Szilvit Gergő is el szokta kísérni fellépéseire Fotó: Kovács Tamás / MTI

Fehér lovon érkezett a boldogság

Majd, mintha már sejtette volna, mesélt még csodásan harmonikus kapcsolatukról.

Mindent együtt csinálunk, legyen az a főzés, zenehallgatás, kirándulás, és bizony, lovagolni is együtt járunk!

– tette hozzá a csinos énekesnő korábban, így már akkor is lehetett látni: a paripa biztosan megvan a mesés „herceges” jelenethez.

Szombat délután pedig, megtörtént, amiről Szilvi mindig álmodozott. A fehér lovon érkezett hercege letérdelt elé, és megkérte a kezét.

Az én drága Gergőkém megkérdezte, hogy vele élnék-e egy örök életen át”

– írta a modell a közösségi oldalára, hiszen alig várta, hogy szétkürtölhesse nagy boldogságát. Záporoznak is a gratulációk, rengetegen kívánnak az ifjú jegyeseknek hosszú, boldog közös életet.

Nyári esküvő lesz?

Azt ugyan, hogy a nagy kérdésre Szilvi mit mondhatott, nem közölte oldalán, csupán egy fényképpel tudatta: a válasz a boldogító IGEN! Egy gyönyörű gyűrűt kapott lovagjától, mely aprócska kövekkel van két oldalt sorokban díszítve, s melyen középen egy nagyobb, virág alakú csillogó-villogó kövecske tündököl.

Gyönyörű gyűrűvel jegyezték el egymást Fotó: Facebook

Szilvi büszkén mutatta meg, hogy Gergő még a méretet is tökéletesen eltalálta, hiszen jól illeszkedik az újdonsült menyasszony ujjára. Vajon a páros az esküvőn is gondolkozik-e már? Miután az esküvőszezon nyáron van, így Szilviék éppen időben vannak ahhoz, hogy még idén megtartsák az esküvőjüket. Vajon hogy döntenek?

Happy End

Nem volt mindig ilyen romantikus Szilvi szerelmi élete. Sajnos sokszor belefutott kellemetlen kapcsolatokba. Volt, hogy úgy érezte, kihasználják, volt, hogy egyszerűen csak egy idő után csendben elvált egymástól a páros. Szilvi mindig is féltette szerelmi életét a nyilvánosságtól, és most Gergőke sem szeretett volna szerepelni az újságokban. Szerették volna megőrizni kapcsolatuk intimitását, hogy biztosan ne okozzon gondot a nyilvánosság. Most azonban, úgy tűnik, a szerelmi útkeresés végére érkezett a csodás hangú Szilvi, aki emellett a Csináljuk a fesztivált! műsorában is hatalmas sikereket ér el legutóbbi dalával. Szilvi igazán sikeres évnek néz elébe, nagyon úgy tűnik, hogy révbe ért, ki ne érdemelné meg jobban ezt nála?