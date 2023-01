„Több, mint 10 éve vergődik édesapja emlékével a médiában” – durván beleszállt az ismert énekes Zámbó Krisztiánba

Tovább szítja a tüzet Szabyest. Az énekes-influenszer már eleget köszörülte a nyelvét G.w.M és Gáspár Laci zenei munkásságán. Tüske még mindig van benne, folytatja az énekesek nyilvános lejáratását. Ezúttal Zámbó Kriszitánt szedte szét könyörtelenül, szúrta ki a Ripost is. Szabyest korábban Gáspár Laci kapcsán azt boncolgatta, hogy nem érdemli meg, hogy egy tehetségkutató-műsor mentoraként működjön. Ennek kapcsán felvetette, ki az az énekes, akit még nem tart valónak a pozícióra:

„Akár Zámbó Krisztiánt is be lehetne ültetni, mert ő Jimmy fia, és örökölte a tehetségét. Habár ebből sokat nála se láttunk, mert több, mint 10 éve vergődik az édesapja emlékével a médiában, de saját egyénisége azóta nem alakult ki. Ez az ember egy gumiszerelő-műhelybe vagy kocsma pultjába is kevés lenne, mégis azt látod, hogy Zámbó Krisztián a téma. Édesapja slágerdalait tartalmatlan videóklipekkel tiporja el. Ha ezeket tényleg csak így sikerül, egy minőségtelen rapnek nevetett hablattyal rekreálni, akkor érdemes lenne bele sem fogni, vagy a saját karrier építésén gondolkodni. Sosem felejtem el az Mc Hawer verziót se, ha van pusztító előadásmód és zenei felvétel, akkor az mindent visz.”

Szabyest szavai talán minden eddiginél durvábbra sikerültek. G.w.M és Gáspár Laci az őket ért kritika után rndre nyilvánosan, a közösségi oldalaikon reagáltak vissza. Az egyelőre kérdés, hogy Krisztián hogyan cselekszik majd a bántó szavak olvasása után.