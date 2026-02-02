RETRO RÁDIÓ

Videón a balhé, elkapták a Paks-Fradi meccs rendbontóit

A Ferencváros győzelmével zárult a hétvége rangadója a labdarúgó NB I-ben. A Paks-Fradi meccs után két szurkolót előállítottak.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.02.02. 19:20
fradi fizz liga paks

A címvédő Ferencváros egygólos mérkőzésen nyert a kupagyőztes Paks otthonában a labdarúgó Fizz Liga 20. fordulójának vasárnapi rangadóján, amely nem csak a játék miatt marad emlékezetes. Két szurkoló ugyanis a pályára szaladt a Paks-Fradi meccs végén, és a rendezők kísérték le őket a pályáról. A TEOL értesülése szerint a rendőrség azóta előállította őket.

Paks-fradi
Vendégsikert és egy kisebb botrányt hozott a Paks-Fradi meccs / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata szerint eljárás indult a Paksi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán egy 30 éves és egy 33 éves szigetszentmiklósi férfi ellen, akik 2026. február 1-jén Pakson a PFC Stadionjában a PFC-FTC labdarúgó mérkőzés lefújását követően beszaladtak a pályára. A két férfit a paksi rendőrök előállították sportrendezvényen elkövetett rendbontás vétségének elkövetése miatt, mindketten elismerték tettüket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu