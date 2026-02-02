Videón a balhé, elkapták a Paks-Fradi meccs rendbontóit

A címvédő Ferencváros egygólos mérkőzésen nyert a kupagyőztes Paks otthonában a labdarúgó Fizz Liga 20. fordulójának vasárnapi rangadóján, amely nem csak a játék miatt marad emlékezetes. Két szurkoló ugyanis a pályára szaladt a Paks-Fradi meccs végén, és a rendezők kísérték le őket a pályáról. A TEOL értesülése szerint a rendőrség azóta előállította őket.

Vendégsikert és egy kisebb botrányt hozott a Paks-Fradi meccs / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata szerint eljárás indult a Paksi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán egy 30 éves és egy 33 éves szigetszentmiklósi férfi ellen, akik 2026. február 1-jén Pakson a PFC Stadionjában a PFC-FTC labdarúgó mérkőzés lefújását követően beszaladtak a pályára. A két férfit a paksi rendőrök előállították sportrendezvényen elkövetett rendbontás vétségének elkövetése miatt, mindketten elismerték tettüket.