„Bocsánatot kértek tőlem” - a válogatott focista az MTK elleni keménykedésről beszélt

Osváth Attila szerezte a paksiak első gólját az MTK ellen a labdarúgó NB I. 16. fordulójának szombati meccsén. Az atomvárosiak jelenleg a negyedik helyet foglalják el a bajnoki tabellán.

Osváth Attila (zöldben) gólt rúgott az MTK-nak Fotó: Dömötör Csaba

A jobb oldalon jöttem fel, beadást terveztem, de az egyik kék-fehér védő lábán gellert kapott a labda, ami aztán a kapu jobb oldalában landolt. Korábban inkább a másik oldalról lőttem efféle „kifligólokat" - a lényeg az, hogy betalálok. Az MTK ugyan egy rövid időre magához tért, de mi játszottuk a rámenősebb csapatfutballt, és az döntött

– nyilatkozta a háromszoros magyar válogatott Osváth, aki egyetértett Bognár György vezetőedző véleményével, miszerint a sokáig sérült Tóth Barnabás visszatérésre sokat nyomott a latban.

Két vereségünk után ezúttal olajozottan működött a gépezet. Ráadásul kapóra jött a Debrecennek a Puskás Akadémiától otthon elszenvedett veresége, bár a felcsútiak 1-0-s sikerükkel csatlakoztak a legjobb helyekért vetélkedőkhöz. Az idei maradék két meccsen, a Kazincbarcika és a Nyíregyháza ellen jól jönne a hat pont, és erre minden esélyünk adott

- tudatta a Metropollal.

Osváth az MTK ellen mindvégig agilis volt, remekül futballozott, pedig az olykor „csontzenés” bajnokin háromszor is keményen leterítették a fővárosiak.

Osváth Attila körbeveréseket vizionál

Ez benne van a futballban, nem is berzenkedtem, hiszen rendre bocsánatot kértek tőlem. Úgy látom, az első hat helyezett együttes kezd elszakadni a mezőny második felétől. Micsoda tülekedés lesz az első pozíciókért..! Amúgy sohasem figyelem, hogy éppen hol állunk, mert a megszerzett pontok számítanak. Az első hat helyezett között óriási körbeverések lesznek, amik ritka izgalmassá teszik a folytatást

– tette hozzá Osváth.