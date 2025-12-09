RETRO RÁDIÓ

„Bocsánatot kértek tőlem” - a válogatott focista az MTK elleni keménykedésről beszélt

Válogatott játékoshoz méltó módon parádézott, óriási része volt az MTK elleni sikerben a paksi futballistának. Osváth Attila ismét emlékezetes gólban volt részes.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.12.09. 18:20
labdarúgás gól Paks MTK Osváth Attila NB I

Osváth Attila szerezte a paksiak első gólját az MTK ellen a labdarúgó NB I. 16. fordulójának szombati meccsén. Az atomvárosiak jelenleg a negyedik helyet foglalják el a bajnoki tabellán.

Osváth Attila
Osváth Attila (zöldben) gólt rúgott az MTK-nak Fotó: Dömötör Csaba

A jobb oldalon jöttem fel, beadást terveztem, de az egyik kék-fehér védő lábán gellert kapott a labda, ami aztán a kapu jobb oldalában landolt. Korábban inkább a másik oldalról lőttem efféle „kifligólokat" - a lényeg az, hogy betalálok. Az MTK ugyan egy rövid időre magához tért, de mi játszottuk a rámenősebb csapatfutballt, és az döntött

– nyilatkozta a háromszoros magyar válogatott Osváth, aki egyetértett Bognár György vezetőedző véleményével, miszerint a sokáig sérült Tóth Barnabás visszatérésre sokat nyomott a latban.

Két vereségünk után ezúttal olajozottan működött a gépezet. Ráadásul kapóra jött a Debrecennek a Puskás Akadémiától otthon elszenvedett veresége, bár a felcsútiak 1-0-s sikerükkel csatlakoztak a legjobb helyekért vetélkedőkhöz. Az idei maradék két meccsen, a Kazincbarcika és a Nyíregyháza ellen jól jönne a hat pont, és erre minden esélyünk adott

- tudatta a Metropollal.

Osváth az MTK ellen mindvégig agilis volt, remekül futballozott, pedig az olykor „csontzenés” bajnokin háromszor is keményen leterítették a fővárosiak.

Osváth Attila körbeveréseket vizionál 

Ez benne van a futballban, nem is berzenkedtem, hiszen rendre bocsánatot kértek tőlem. Úgy látom, az első hat helyezett együttes kezd elszakadni a mezőny második felétől. Micsoda tülekedés lesz az első pozíciókért..! Amúgy sohasem figyelem, hogy éppen hol állunk, mert a megszerzett pontok számítanak. Az első hat helyezett  között óriási körbeverések lesznek, amik ritka izgalmassá teszik a folytatást 

– tette hozzá Osváth.

