"Szeretném meglepni őket" - Kucsera Gábor már tudja, mit vesz karácsonyra

Hamarosan itt vannak az ünnepek, és a kétszeres világbajnok kajakozó már tudja, hogy mivel lepi meg a szeretteit. Kucsera Gábor rendkívül elégedett a Fradi és a Macron közös együttműködésével, és bevallotta, a kajak-kenu szakosztályban mindenki szereti ezeket az olasz darabokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 19:00
Kucsera Gábor Macron Fradi

Olimpiai negyedik és kétszeres világbajnok kajakozónk, Kucsera Gábor is jelen volt a csütörtöki Macron Sport Hub Budapest megnyitó ünnepségén. A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője a Metropolnak elárulta, különösen nagyra értékeli a FTC és a Macron kollaborációját és örül, hogy a versenyzők jó minőségű ruhákban állhatnak fel a dobogóra.  

Kucsera Gábor, a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője is részt vett a Macron Sport Hub megnyitóján
Kucsera Gábor, a Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője is részt vett a Macron Sport Hub megnyitóján Fotó: Tumbász Hédi

Nagyon örülök az együttműködésnek, és annak is, hogy a versenyzőink ilyen jó minőségű, megbízható márkájú ruhákban jelenhetnek meg a versenyeken, edzéseken és különböző eseményeken. Nagyon szeretjük ezeket a darabokat: az olaszos temperamentum valóban visszaköszön rajtuk – egyszerre lazák, elegánsak, és az anyaguk is kiváló

 - mondta Kucsera, aki visszatérő vásárló az olasz üzletben. 

"Mindenkinek ajánlom. Az én fiamnak már egy másik garnitúrát kellett vennünk, mert folyton ezt viselte. A szakosztályunkban is ugyanez a helyzet: a srácok állandóan ezeket a ruhákat használják, mert nagyon szeretik."

Hozzátette, hogy a gyerekek annyira szeretik a melegítőket, hogy ebben járnak mindenhova.  

A visszajelzések nagyon jók, a tapasztalatok is pozitívak. Néha már könyörgök nekik, hogy az új szettet tartsuk meg a versenyekre, de ők ebben mennek iskolába, az utcára, sőt már színházba is

Kucsera Gábor: Nagy örömmel vásárlok itt

Pont az edzőimnek nézegettem kabátokat. Most a melegebb darabok között válogatok, mert szeretném meglepni őket. Már megmondták, mire lenne szükségük — nagy örömmel vásárolgatok, mert nagyon szeretem ezeket a ruhákat. Aztán mindig jönnek a kérések: ebből is kérnek, abból is kérnek — melegítőt, kabátot, sapkát, kesztyűt, mindent.

- zárta gondolatait Kucsera. 

 

