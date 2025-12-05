"Szeretném meglepni őket" - Kucsera Gábor már tudja, mit vesz karácsonyra
Hamarosan itt vannak az ünnepek, és a kétszeres világbajnok kajakozó már tudja, hogy mivel lepi meg a szeretteit. Kucsera Gábor rendkívül elégedett a Fradi és a Macron közös együttműködésével, és bevallotta, a kajak-kenu szakosztályban mindenki szereti ezeket az olasz darabokat.
Olimpiai negyedik és kétszeres világbajnok kajakozónk, Kucsera Gábor is jelen volt a csütörtöki Macron Sport Hub Budapest megnyitó ünnepségén. A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője a Metropolnak elárulta, különösen nagyra értékeli a FTC és a Macron kollaborációját és örül, hogy a versenyzők jó minőségű ruhákban állhatnak fel a dobogóra.
Nagyon örülök az együttműködésnek, és annak is, hogy a versenyzőink ilyen jó minőségű, megbízható márkájú ruhákban jelenhetnek meg a versenyeken, edzéseken és különböző eseményeken. Nagyon szeretjük ezeket a darabokat: az olaszos temperamentum valóban visszaköszön rajtuk – egyszerre lazák, elegánsak, és az anyaguk is kiváló
- mondta Kucsera, aki visszatérő vásárló az olasz üzletben.
"Mindenkinek ajánlom. Az én fiamnak már egy másik garnitúrát kellett vennünk, mert folyton ezt viselte. A szakosztályunkban is ugyanez a helyzet: a srácok állandóan ezeket a ruhákat használják, mert nagyon szeretik."
Hozzátette, hogy a gyerekek annyira szeretik a melegítőket, hogy ebben járnak mindenhova.
A visszajelzések nagyon jók, a tapasztalatok is pozitívak. Néha már könyörgök nekik, hogy az új szettet tartsuk meg a versenyekre, de ők ebben mennek iskolába, az utcára, sőt már színházba is
Kucsera Gábor: Nagy örömmel vásárlok itt
Pont az edzőimnek nézegettem kabátokat. Most a melegebb darabok között válogatok, mert szeretném meglepni őket. Már megmondták, mire lenne szükségük — nagy örömmel vásárolgatok, mert nagyon szeretem ezeket a ruhákat. Aztán mindig jönnek a kérések: ebből is kérnek, abból is kérnek — melegítőt, kabátot, sapkát, kesztyűt, mindent.
- zárta gondolatait Kucsera.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre