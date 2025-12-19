Rá sem lehet ismeri, teljesen megváltozott a Fradi legnagyobb sztárja
Felismerhetetlenségig változott a Fradi-sztárja. Jonathan Levi új oldalát mutatta meg a szurkolóknak.
Teljesen megváltozott a Fradi sztárja. A rekordbajnok csatára, Jonathan Levi új oldalát mutatta meg, amikor az FTC retró mezében posztolt a közösségi oldalán. A zöld-fehérek játékosa bajuszt növesztett, majd a frizuráján is változtatott – a megújult külső pedig teljesen levette a lábáról a rajongókat.
Jonathan Levi új külsőt villantott
A Fradi-csatárának korábban már volt hosszú, rövid, festett és szőkített haja is, ezúttal azonban egy teljesen letisztult külsővel jelentkezett. Ráadásul a zöld-fehérek retró mezében az 1900-as évek elejének angliai stílusát idézi.
Jonathan Levi egyik ismerőse meg is jegyezte kommentben, hogy úgy néz ki, mint a Birmingham bandájából Thomas Shelby. És van is benne igazság: a sapka, a nadrág és még a színek miatt is olyan érzésünk lehet, mintha egy pillanatra a sorozat világába csöppentünk volna.
A Ferencváros az idei utolsó mérkőzését péntek este (20:00, tv: M4 Sport) a DVTK otthonában játssza.
