Gyászol az ETO: újabb magyar legenda távozott

Elhunyt Róth Kálmán a győri kézilabdázás legendás alakja.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.11. 19:05
győri eto róth kálmán elhunyt

A Győri ETO férfi kézilabdacsapata osztotta meg a szomorú hírt, hogy 66 éves korában elhuny a győri kézilabdázás ikonikus alakja, Róth Kálmán.

Mély megdöbbenéssel értesültünk a győri kézilabdázás legendás alakjának, Róth Kálmán haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Emlékét örökké megőrizzük!

- közölte a klubja. 

Róth Kálmán emléke előtt tisztelegve csapata a pénteki Komló elleni találkozót egyperces néma tiszteletadással kezdi. Róth Kálmán 235 mérkőzésen ült az ETO felnőttcsapatának kispadján.


 

 

