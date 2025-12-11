Gyászol az ETO: újabb magyar legenda távozott
Elhunyt Róth Kálmán a győri kézilabdázás legendás alakja.
A Győri ETO férfi kézilabdacsapata osztotta meg a szomorú hírt, hogy 66 éves korában elhuny a győri kézilabdázás ikonikus alakja, Róth Kálmán.
Mély megdöbbenéssel értesültünk a győri kézilabdázás legendás alakjának, Róth Kálmán haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Emlékét örökké megőrizzük!
- közölte a klubja.
Róth Kálmán emléke előtt tisztelegve csapata a pénteki Komló elleni találkozót egyperces néma tiszteletadással kezdi. Róth Kálmán 235 mérkőzésen ült az ETO felnőttcsapatának kispadján.
