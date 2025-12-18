Egerszegi Krisztina elárulta Darnyi Tamással közös titkát – videó

A megalapítása 130. évfordulóját ünneplő Magyar Olimpiai Bizottság különleges felvételt tett közzé a YouTube-csatornáján: 139 magyar olimpiai bajnok közül 131-en emlékeznek vissza győzelmükre. Közöttük van a nyilvános szereplést ritkán vállaló, ötszörös olimpiai aranyérmes úszónőnk, Egerszegi Krisztina is.

Egerszegi Krisztina szerint a nagymamája lemeze és a szülei cetlije is sokat adott neki Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Minden idők egyik legsikeresebb magyar sportolója, egyben a valaha volt legfiatalabb olimpiai bajnokunk az első – 14 éves, 1 hónapos és 9 napos korában megnyert – ötkarikás aranyának hátteréről beszélt.

Nekem ott nagyon nagy segítség volt a Puci: Darnyi Tamás.

„Ugye a döntők előtt mindig van egy gyülekezőszoba, ahol a döntősök összegyűlnek nyolcan, és őt ott beengedték velem. Nagyon sokat beszélgettünk, és tök jól elterelte a figyelmemet az egészről. Ez például egy jó emlék” – mondta többek között Egerszegi Krisztina, aki elárulta: miután nagyon fiatal volt és mindenki igyekezett levenni a válláról az olimpia jelentőségének terhét, ő igazából minél előbb túl akart lenni a szeptember második felében rendezett versenyen, hogy végre bepótolhassa a nyaralást.

Egerszegi Krisztina a szöuli olimpiáról: „Még kicsi voltam”

„Szöul volt az első olimpiám, és én ott igazából még kicsi voltam. Már mindenki túl volt a nyaraláson, csak én nem. Az edzőm, Laci bá' (Kiss László – a szerző) is mindig azt mondta, hogy az olimpia ugyanolyan verseny, mint a többi, csak többen vannak rajta. Az volt bennem, hogy jó lenne túl lenni rajta, hogy akkor végre én is elmehessek nyaralni. Ősszel volt az olimpia, tehát ki is tolódott, és végig kellett edzeni azt az időszakot, ráadásul előtte volt egy arcüreggyulladásom is, ami miatt kihagytam edzéseket. Úgyhogy emlékszem, hogy kinn, Szöulban még a verseny előtt is komolyan edzettem” – pillantott vissza Egerszegi.

Legendás úszónőnk azt is elárulta: tán már akkor eldőlt, hogy olimpiai bajnok lesz, amikor gyerekkorában gyakran meghallgatta a Himnuszt a nagymamája bakelit lemezéről. A szülei pedig a szöuli elutazásakor lepték meg egy meghatározó segítséggel.