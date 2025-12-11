Karácsonyfa előtt jelentette be, gyermeket vár a népszerű műsorvezető

Az olasz sportműsorvezető, Diletta Leotta és az ex-liverpooli kapus, Loris Karius kapcsolata igazi tündérmesének számít. 2022 végén találkoztak egymással, azóta pedig az életük tele van fordulattokkal és boldogsággal. Most pedig örömhírt jelentettek be: újabb csöppséggel bővül a Leotta-Karius család.

Diletta Leotta és Loris Karius második közös gyermekét várja (Fotó: Kym Illman)

Diletta Leotta és Loris Karius kapcsolata maga a modern tündérmese

A két sztár a párizsi divathéten találkozott, elmondásuk alapján ez szerelem volt első látásra. Onnantól kezdve pedig gyorsan történt minden: néhány hónappal később Leotta teherbe esett, és 2023 augusztusában megszületett kislányuk, Aria. Egy évvel később, 2024-ben a pár Szicíliában tartott egy csillogó esküvőt, amelyen 160 vendég vett részt.

Most pedig újabb örömhírt jelentettek be a közösségi oldalon: a szerelmes pár a második közös gyermekét várja. Az olasz sztár és férje egy édes fotót osztot meg, melyhez azt írta a pár:

Idén karácsonykor nem is kívánhatnánk ennél szebb ajándékot. Aria nagytestvér lesz, és a szívünk készen áll arra, hogy kétszer annyit szeressen.

Diletta Leotta igazi sztárnak számít Olaszországban – nemcsak szakmai munkája, hanem megjelenése miatt is. A népszerű olasz műsorvezetőt már közel tízmillióan követik az Instagramon, és gyakran emlegetik az egyik legvonzóbb sportriporterként. Kapcsolatuk azonban minden nehézséget leküzdött. Loris Karius még arra is képes volt, hogy a Newcastle Unitedtől egészen Németországig, a Schalkéhoz igazoljon, csak azért, hogy több időt tölthessenek együtt. A német kapus felesége kedvéért hagyta el Angliát, ahol 2016 és 2022 között a Liverpool hálóőreként is szerepelt.