Már keresik az új edzőt, Robbie Keane miatt meglepő fejlemény történt az utolsó pillanatban
Amikor már úgy tűnt, hogy megvan a Wolverhampton új edzője, meglepő fejlemény történt. A Fradit irányító Robbie Keane-t hírbe hozták a Premier Leauge-ben szereplő csapattal.
Több név is felmerült már a Premier League-ben szereplő Wolverhampton megüresedett vezetőedzői posztjára, miután a klub menesztette Vitor Pereirát. Gary O’Neil, Rob Edwards és Michael Carrick is a lehetséges jelöltek között voltak. Majd úgy tűnt, Brendan Rodgers nyitott lenne a feladatra. De az utolsó pillanatokban egy meglepő fejleményről értesült a Wanderersszel kapcsolatos hírekkel foglalkozó molineux.news internetes oldal, mégpedig arról, hogy Robbie Keane is jelölt az edzői posztra.
A portál megjegyzi, hogy a Ferencvárost irányító ír szakember a Wolvesnál kezdte a játékospályafutását, 17 évesen debütált az első csapatban. Néhány évet töltött a klubnál, mielőtt eladták őt a Coventry Citynek. Robbie Keane ezután hatalmas sikereket ért el a Premier League-ben, 349 mérkőzésen 126 gólt szerzett.
Robbie Keane edzői mérlege
Korábban segédedzőként dolgozott a Leeds Unitednél, a Middlesbrough-nál és az ír válogatottnál. Egy évig volt a Maccabi Tel Aviv vezetőedzője, ahol 53 mérkőzésből 38-at megnyert, kilencet döntetlenre hozott és hatszor kikapott. Ezután a Ferencvároshoz igazolt, ahol 2025 januárja óta dolgozik. Eddig 47 mérkőzésből 28-at megnyert, 11-szer döntetlent játszott, és nyolcszor kikapott
– sorolja Robbie Keane edzői tevékenységének mérlegét a cikk, amely kiemeli, hogy az ír szakember számos trófeát is nyert, köztük az izraeli Premier League-et és a Toto-kupát a Maccabi Tel Avivval, valamint az NB I-et a Ferencvárossal.
