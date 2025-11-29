„Senki sem mehet biztosra Felcsúton” - a Fradinak üzent a klub korábbi sztárja

A Ferencváros a múlt heti, Nyíregyházától elszenvedett hazai vereség után a Pancho Arénában lép pályára (vasárnap, 19.30 TV: m4Sport) a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójában. A Puskás Akadémia jelenleg a legjobb formában lévő csapat a mezőnyben. A Fradi az isztambuli, Fenerbahce elleni, 1-1-re zárult Európa-liga meccsel melegített, vagyis önbizalomtól eltelve léphet pályára Felcsúton. Kincses Sándor 1985 és 1990 között öt idényt töltött el a Fradinál, és a 64 éves korábbi középpályás úgy vélte, végre az a bátor szemléletű zöld-fehér együttes futballozott a Fenerbahce ellen, amilyet huzamosabb ideig látni szeretne. A Puskás Akadémia-Fradi meccsen is ezt várja korábbi együttesétől.

Ha a zöld-fehér együttes elviszi Felcsútra ezt a látványos formáját, akkor nyer. Igaz, amióta Lukács Dániel erősíti a Puskást, senki sem mehet biztosra ellene. Élvezettel figyelem az ő játékát a válogatottban is, mert sokkal gólérzékenyebb, rámenősebb lett. Amennyiben mellette az erőszakos Lamin Colley is elkapja a fonalat, fordulatos 90 percet látunk

– mondta Kincses a Metropolnak. A középpályás, aki két Magyar Kupa-döntőben játszott FTC-színekben – mindkettőt elveszítette: 1986-ban a Vasas, rá három évre a Bp. Honvéd ellenében - abban bízik, hogy Varga Barnabásék a magyar bajnokságban lényegesen eredményesebben folytatják, mint eddig tették.

Puskás Akadémia-Fradi: megjött a bajnokcsapat étvágya

Sokak véleménye az, hogy hiányzik egy olyan egyéniség az FTC-középpályáról, aki keményen megszűri a riválisok támadását, majd pontosan indít is.

Valóban beszerezhetnének egy ilyen típusú labdarúgót. Az évek jönnek, és mennek, de ez az elvárás mit sem változik. Egykor Dalnoki Jenő edzőnk megkövetelte az ebben a csapatrészben futballozóktól, hogy nem elég építeni az akciót, de vissza is kell járni védekezni, labdát szerezni. Vasárnap este bízom Mohammed Abu-Fani, Tóth Alex és Jonathan Levi kreativitásában

– reagált erre Kincses.

Lukács döntő faktor A 4. fordulóban a Groupama Arénában Lukács lőtte azt a két gólt, melyek segítségével a felcsútiak 2-1-re győztek a Fradi ellen. A Puskás Akadémia jelenleg a 4. helyezett (14 meccs, 22 pont), míg a vendég FTC a harmadik tizenhárom meccsen szerzett ugyancsak 22 ponttal.

