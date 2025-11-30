Válaszra vár Szalah, korábban lelécel Liverpoolból
A FIFA válaszára vár mindenki. Mohamed Szalah a vártnál hamarabb távozhat Liverpoolból az Afrikai Nemzetek Kupája miatt.
A Liverpool a FIFA ítéletét várja, mielőtt végleges döntést hozna arról, hogy Mohamed Szalah korábban léléphet-e Angliából. Mint ismert, az Afrikai Nemzetek Kupája csak december 21-én kezdődik, de Hoszám Haszan, az egyiptomiak szövetségi kapitánya már december 1-jén egy edzőtáborral megkezdené a felkészülést a tornára.
Már csak a csoportkörben való részvétel is garantálja, hogy Szalah legalább három mérkőzést kihagy a Liverpoolban, de az egyiptomi focista valószínűleg ennél tovább lesz távol. Hoszám Haszan szövetségi kapitány úgy döntött, hogy december 1-jén egy edzőtáborral, majd december 7-én egy Nigéria elleni barátságos mérkőzéssel megkezdené a felkészülést a tornára – és bízik benne, hogy Szalah, valamint a Manchester City játékosa, Omar Marmus is részt vesz a találkozón.
Az egyiptomi labdarúgó-szövetség elnöke, Hani Abu Rida állítólag az ügyben már fel is vette a kapcsolatot a Liverpoollal és a Manchester Cityvel, azonban mindkét klub szeretné megtartani játékosait a december 13-14-i bajnoki mérkőzésekre. Ezzel kapcsolatban pedig a FIFA válaszára várnak, hogy a játékosokat mikor kell kötelezően elengedniük.
Hány meccset hagyhat ki Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupája miatt?
Ha Szalahnak a vártnál korábban kell csatlakoznia a nemzeti csapathoz, a támadó akár kilenc Liverpool-meccset is kihagyhat, ha az egyiptomiak egészen a döntőig menetelnek – írja a This Is Anfield.
- Várható legkorábbi távozás dátuma: december 8.
• Inter – Bajnokok Ligája – december 9.
• Brighton – Premier League – december 13.
- Esetleges későbbi távozás dátuma: december 14.
• Tottenham – Premier League – december 20.
• Wolverhampton – Premier League – december 27.
- Afrikai Nemzetek Kupája-csoportkör vége: december 29.
• Leeds – Premier League – január 1.
- Afrikai Nemzetek Kupája-nyolcaddöntő: január 3-5.
• Fulham – Premier League – január 4.
• Arsenal – Premier League – január 8.
- Afrikai Nemzetek Kupája-negyeddöntő: január 9-10.
- Afrikai Nemzetek Kupája-elődöntő: január 14.
• Burnley – Premier League – január 17.
- Afrikai Nemzetek Kupája-döntő: január 18.
• Marseille – Bajnokok Ligája – január 21.
