Válaszra vár Szalah, korábban lelécel Liverpoolból

A Liverpool a FIFA ítéletét várja, mielőtt végleges döntést hozna arról, hogy Mohamed Szalah korábban léléphet-e Angliából. Mint ismert, az Afrikai Nemzetek Kupája csak december 21-én kezdődik, de Hoszám Haszan, az egyiptomiak szövetségi kapitánya már december 1-jén egy edzőtáborral megkezdené a felkészülést a tornára.

Mohamed Szalah korábban leléphet Angliából – Fotó: Carl Recine

Már csak a csoportkörben való részvétel is garantálja, hogy Szalah legalább három mérkőzést kihagy a Liverpoolban, de az egyiptomi focista valószínűleg ennél tovább lesz távol. Hoszám Haszan szövetségi kapitány úgy döntött, hogy december 1-jén egy edzőtáborral, majd december 7-én egy Nigéria elleni barátságos mérkőzéssel megkezdené a felkészülést a tornára – és bízik benne, hogy Szalah, valamint a Manchester City játékosa, Omar Marmus is részt vesz a találkozón.

Az egyiptomi labdarúgó-szövetség elnöke, Hani Abu Rida állítólag az ügyben már fel is vette a kapcsolatot a Liverpoollal és a Manchester Cityvel, azonban mindkét klub szeretné megtartani játékosait a december 13-14-i bajnoki mérkőzésekre. Ezzel kapcsolatban pedig a FIFA válaszára várnak, hogy a játékosokat mikor kell kötelezően elengedniük.

Hány meccset hagyhat ki Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupája miatt?

Ha Szalahnak a vártnál korábban kell csatlakoznia a nemzeti csapathoz, a támadó akár kilenc Liverpool-meccset is kihagyhat, ha az egyiptomiak egészen a döntőig menetelnek – írja a This Is Anfield.

Várható legkorábbi távozás dátuma: december 8.

• Inter – Bajnokok Ligája – december 9.

• Brighton – Premier League – december 13. Esetleges későbbi távozás dátuma: december 14.

• Tottenham – Premier League – december 20.

• Wolverhampton – Premier League – december 27. Afrikai Nemzetek Kupája-csoportkör vége: december 29.

• Leeds – Premier League – január 1. Afrikai Nemzetek Kupája-nyolcaddöntő: január 3-5.

• Fulham – Premier League – január 4.

• Arsenal – Premier League – január 8. Afrikai Nemzetek Kupája-negyeddöntő: január 9-10. Afrikai Nemzetek Kupája-elődöntő: január 14.

• Burnley – Premier League – január 17. Afrikai Nemzetek Kupája-döntő: január 18.

• Marseille – Bajnokok Ligája – január 21.