Lehetetlen focis kvíz, fogadjuk, hogy ezt nem tudtad a magyar válogatottról
Azt mindenki tudja, hogy 1986-ban voltunk utoljára foci-vb-n. De vajon mi történt a magyar válogatottal a világbajnokságokon?
Ezen a héten Örményországban, valamint idehaza az írek ellen eldől, marad-e esélyünk arra, hogy a magyar válogatott kijusson a vb-re. A mieink utoljára 1986-ban szerepeltek a legnagyobb tornán, összesen kilenc alkalommal voltak ott a világbajnokságokon.
A kvízünkben 10 kérdést teszünk fel a magyarok világbajnoki szerepléséről. Szinte lehetetlen az összesre helyesen válaszolni. Lehet, hogy mégis sikerült? Teszteld a tudásod!
1. Hányszor játszott döntőt a világbajnokságokon a magyar válogatott?
2. Ki nem volt ellenfelünk egy világbajnokság döntőjében?
3. Ki volt az Aranycsapat szövetségi kapitánya?
4. Ki volt az 1954-es világbajnokság gólkirálya?
5. Puskás Ferenc a magyar válogatott mellett mely ország csapatával szerepelt világbajnokságon?
6. 1966-ban melyik országban verte Magyarország 3-1-re Brazíliát az "Évszázad mérkőzésén"?
7. Nyilasi Tibor 1978-ban játszotta az első világbajnoki meccsét. Mi történt vele ekkor Argentína ellen?
8. Hány gólt lőttünk az 1982-es vb-n Salvadornak?
9. 1986-ban Szovjetunió 6-0-ra verte a mieinket. Ki volt azon a meccsen a válogatott kapusa?
10. A szovjetek elleni vereség után 1986-ban 2-0-ra vertük Kanadát. Ki lőtte ezidáig az utolsó magyar gólt a világbajnokságokon?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre