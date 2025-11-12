Lehetetlen focis kvíz, fogadjuk, hogy ezt nem tudtad a magyar válogatottról

Ezen a héten Örményországban, valamint idehaza az írek ellen eldől, marad-e esélyünk arra, hogy a magyar válogatott kijusson a vb-re. A mieink utoljára 1986-ban szerepeltek a legnagyobb tornán, összesen kilenc alkalommal voltak ott a világbajnokságokon.

A magyar válogatott vasárnap a Puskás Arénában fogadja Írországot Fotó: Kovács Péter

A kvízünkben 10 kérdést teszünk fel a magyarok világbajnoki szerepléséről. Szinte lehetetlen az összesre helyesen válaszolni. Lehet, hogy mégis sikerült? Teszteld a tudásod!