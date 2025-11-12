RETRO RÁDIÓ

Lehetetlen focis kvíz, fogadjuk, hogy ezt nem tudtad a magyar válogatottról

Azt mindenki tudja, hogy 1986-ban voltunk utoljára foci-vb-n. De vajon mi történt a magyar válogatottal a világbajnokságokon?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 11:00
Ezen a héten Örményországban, valamint idehaza az írek ellen eldől, marad-e esélyünk arra, hogy a magyar válogatott kijusson a vb-re. A mieink utoljára 1986-ban szerepeltek a legnagyobb tornán, összesen kilenc alkalommal voltak ott a világbajnokságokon.

A magyar válogatott vasárnap a Puskás Arénában fogadja Írországot Fotó: Kovács Péter

A kvízünkben 10 kérdést teszünk fel a magyarok világbajnoki szerepléséről. Szinte lehetetlen az összesre helyesen válaszolni. Lehet, hogy mégis sikerült? Teszteld a tudásod!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Hányszor játszott döntőt a világbajnokságokon a magyar válogatott?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki nem volt ellenfelünk egy világbajnokság döntőjében?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki volt az Aranycsapat szövetségi kapitánya?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Ki volt az 1954-es világbajnokság gólkirálya?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Puskás Ferenc a magyar válogatott mellett mely ország csapatával szerepelt világbajnokságon?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. 1966-ban melyik országban verte Magyarország 3-1-re Brazíliát az "Évszázad mérkőzésén"?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Nyilasi Tibor 1978-ban játszotta az első világbajnoki meccsét. Mi történt vele ekkor Argentína ellen?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Hány gólt lőttünk az 1982-es vb-n Salvadornak?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. 1986-ban Szovjetunió 6-0-ra verte a mieinket. Ki volt azon a meccsen a válogatott kapusa?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. A szovjetek elleni vereség után 1986-ban 2-0-ra vertük Kanadát. Ki lőtte ezidáig az utolsó magyar gólt a világbajnokságokon?

 

 

