Hatalmas válság a Fradi ellenfelénél, máris panaszodnak a törökök
A török együttes több alapemberére sem számíthat Robbie Keane csapata ellen. A Fradi fontos Európa-liga mérkőzés előtt áll Isztambulban, ahol meggyengült védelemmel várja őket a Fenerbahce.
A Ferencváros csütörtökön Isztambulba látogat, ahol a török Fenerbahce vár a zöld-fehérekre az Európa-ligában. Robbie Keane együttese nincs jó formában: a Fradi a hétvégén 3–1-es vereséget szenvedett a Nyíregyházától. A riválisnál még ennél is rosszabb a helyzet: a Fenernek gyakorlatilag alig maradt épkézláb középhátvédje.
A török Fanatik beszámolója szerint az isztambuli klub több poszton is nehézségekkel küzd, ám elsősorban a védelem tengelye okoz fejtörést Domenico Tedesco vezetőedzőnek. Jayden Oosterwolde eltiltás, Caglar Söyüncü sérülés miatt hiányzik. Normál esetben a középpályáról Fred vagy Ismail húzódna vissza, csakhogy mindketten eltiltottak, és mivel a középpálya is megfogyatkozott, Edson Álvarez sem jelent most reális opciót.
A lap szerint így két lehetősége maradt Tedescónak. Az egyik, hogy a 41-szeres török válogatott, alapvetően jobbhátvéd Mert Müldür kerül be a védelem közepére. A játékos a Rizespor ellen ugyan a jobb oldalon kezdett, az előző hat bajnokiból ötöt a kispadon töltött, egyszer csereként kapott szerepet, az idei EL-sorozatban pedig még egyetlen percet sem játszott. A másik opció a mindössze 20 éves Yigit Efe Demir bevetése lenne, de ez még kockázatosabb döntésnek tűnik. A fiatal védő augusztus elején mindössze két percet kapott a Feyenoord elleni BL-selejtezőn, azóta legfeljebb a kispadig jutott, de sokszor még a keretben sem volt.
Hatalmas siker kapujában a Fradi
Mindennek tudatában a vártnál egyszerűbb dolga lehet a Varga Barnabás által fémjelzett zöld-fehér támadósornak. Egy esetleges magyar sikerrel Robbie Keane csapata rendkívül közel kerülhet a nyolcaddöntőhöz, hiszen tavaly 14 pont kellett a továbbjutást érő nyolcadik hely megszerzéséhez, a Ferencváros pedig már most 10 pontnál jár.
Meddig jut a Fradi?
