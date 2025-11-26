RETRO RÁDIÓ

Hatalmas válság a Fradi ellenfelénél, máris panaszodnak a törökök

A török együttes több alapemberére sem számíthat Robbie Keane csapata ellen. A Fradi fontos Európa-liga mérkőzés előtt áll Isztambulban, ahol meggyengült védelemmel várja őket a Fenerbahce.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 07:30
Fradi Fenerbahce UEFA Európa-Liga

A Ferencváros csütörtökön Isztambulba látogat, ahol a török Fenerbahce vár a zöld-fehérekre az Európa-ligában. Robbie Keane együttese nincs jó formában: a Fradi a hétvégén 3–1-es vereséget szenvedett a Nyíregyházától. A riválisnál még ennél is rosszabb a helyzet: a Fenernek gyakorlatilag alig maradt épkézláb középhátvédje.

Robbie Keane csapata közel kerülhet a nyolcaddöntőhöz a Fenerbahce-Fradi meccs után
Robbie Keane csapata közel kerülhet a nyolcaddöntőhöz a Fenerbahce-Fradi meccs után Fotó: Mirkó István

A török Fanatik beszámolója szerint az isztambuli klub több poszton is nehézségekkel küzd, ám elsősorban a védelem tengelye okoz fejtörést Domenico Tedesco vezetőedzőnek. Jayden Oosterwolde eltiltás, Caglar Söyüncü sérülés miatt hiányzik. Normál esetben a középpályáról Fred vagy Ismail húzódna vissza, csakhogy mindketten eltiltottak, és mivel a középpálya is megfogyatkozott, Edson Álvarez sem jelent most reális opciót.

A lap szerint így két lehetősége maradt Tedescónak. Az egyik, hogy a 41-szeres török válogatott, alapvetően jobbhátvéd Mert Müldür kerül be a védelem közepére. A játékos a Rizespor ellen ugyan a jobb oldalon kezdett, az előző hat bajnokiból ötöt a kispadon töltött, egyszer csereként kapott szerepet, az idei EL-sorozatban pedig még egyetlen percet sem játszott. A másik opció a mindössze 20 éves Yigit Efe Demir bevetése lenne, de ez még kockázatosabb döntésnek tűnik. A fiatal védő augusztus elején mindössze két percet kapott a Feyenoord elleni BL-selejtezőn, azóta legfeljebb a kispadig jutott, de sokszor még a keretben sem volt.

Hatalmas siker kapujában a Fradi

Mindennek tudatában a vártnál egyszerűbb dolga lehet a Varga Barnabás által fémjelzett zöld-fehér támadósornak. Egy esetleges magyar sikerrel Robbie Keane csapata rendkívül közel kerülhet a nyolcaddöntőhöz, hiszen tavaly 14 pont kellett a továbbjutást érő nyolcadik hely megszerzéséhez, a Ferencváros pedig már most 10 pontnál jár.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu