Sztankovics beszólt az újságírónak, áll a bál a Fradi exedzője miatt

Az orosz labdarúgó-bajnokság vasárnapi mérkőzésén a Szpartak Moszkva 2-1-re győzött az Ahmat Groznij vendégeként. A találkozó azért kapott különös figyelmet, mert a két kispadon azok a szakemberek ültek, akik 2021 vége és 2024 nyara között egymást váltották a Fradi élén: Dejan Sztankovics vezette a Szpartakot, míg Sztanyiszlav Csercseszov és segítője, Máté Csaba irányította az Ahmatot. A meccs azonban nemcsak emiatt maradt emlékezetes: a győzelem ellenére Sztankovics a lefújás után teljesen kiborult az őt kérdező riporterre, és a feszültség odáig fajult, hogy a szerb tréner a sajtótájékoztatón sem volt hajlandó megjelenni, Csercseszov pedig nyilvánosan reagált kollégája viselkedésére.

A Fradi korábbi edzője, Dejan Sztankovics teljesen kiborult egy riporterre a győztes mérkőzés után (Fotó: Csudai Sándor)

A Fradi exedzője elvesztette a fejét a győzelem után

Dejan Sztankovics, a győztes csapat edzője a pálya szélén adott villáminterjúban eleinte elégedetten értékelt, ám amikor a riporter rákérdezett, miért kiabálta a játékvezető felé azt, hogy „szégyen”, Sztankovics szó szerint felrobbant – írta a Magyar Nemzet.

Miért provokálsz ezzel?

– csattant fel a szerb tréner, majd a riportert és kérdéseit kezdte kritizálni.

Milyen riporter vagy? Értesz te bármit a futballhoz? Inkább a taktikáról vagy a cserékről kérdeznél!

A feszült hangulat odáig fajult, hogy Sztankovics a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón sem volt hajlandó megjelenni. Helyette asszisztense, Nenad Szakics ült ki, aki elárulta: a játékvezetés szerintük „rémes” volt, és a trénernek komoly önfegyelmet kellett tanúsítania, hogy ne kapjon piros lapot reklamálásért. A túloldalon Sztanyiszlav Csercseszov meglepődött a győztes csapat idegességén.

Nem értem, miért kell minden meccs után tajtékzania a stábnak. Ez méltatlan a Szpartakhoz, hadd végezze a játékvezető a munkáját nyugodtan

– mondta az Ahmat Groznij orosz vezetőedzője, aki vereség ide vagy oda, elégedett volt csapata teljesítményével.

Tizenöt forduló után, azaz az orosz bajnokság mostani idényének félidejénél a Szpartak Moszkva a hatodik, míg az Ahmat Groznij a tizenegyedik helyen áll a tabellán.