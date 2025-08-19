Máris kirúghatják a Fradi bukott edzőjét

Dejan Sztankovics nemrégiben még Európa egyik feltörekvő edzőjének számított, most viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy a korábbi Fradi-trénert hamarosan kirúghatja a Szpartak Moszkva.

A Szpartak Moszkvából is kirúghatják a Fradi egykori edzőjét Fotó: Hegedüs Róbert

Bajban a Fradi volt vezetőedzője

Állítólag egyre fogy az orosz klub vezetőségének türelme a szerb szakemberrel szemben – írja a Magyar Nemzet. Olyannyira, hogy sajtóhírek szerint már el is kezdték keresni az utódját. Sztankovics 2024-ben vette át a Szpartak Moszkva vezetését, a szerződtetése egy nappal a Ferencváros elveszített kupadöntője után látott napvilágot. Első szezonjában az 5. helyen zárt a csapatával, jelenleg pedig csak a tabella 13. pozícióját foglalja el a fővárosi klub.

Az egykori Bajnokok Ligája-győztes középpályás nem magában látja a problémát, hanem az általa rendkívül sűrűnek tartott bajnoki menetrendben. A Ferencvárossal bajnokságot nyerő edző is elmondta véleményét a hírrel kapcsolatban.

Ami ezeket a pletykákat illeti, nem érdekelnek. Ahogy korábban is mondtam, kétfajta edző van: akit már kirúgtak, és akit ki fognak rúgni. De van egy harmadik csoport is, akik maguktól tudnak távozni. Találják ki, én melyik csoportba tartozom

– fogalmazott Dejan Sztankovics.

A hírek szerint a moszkvai klub vezetősége Roberto Mancinit vagy Steven Gerrardot látná szívesen a csapat kispadján. Előbbi már több mint két évtizedes edzői karrierrel rendelkezik, és többek között Európa-bajnokságot is nyert már Olaszországgal. Gerrard, a Liverpool legendája még csak néhány éve kezdte menedzseri pályafutását, de a Glasgow Rangers csapatával már bezsebelt egy skót bajnoki címet és ült már az Aston Villa kispadján is.