Arne Slotot már a jövőjéről sem kérdezték, igaz lehet az ultimátum

Az FC Liverpool vasárnap a West Ham United otthonába látogat a Premier League-ben, így némi meglepetést okozott, hogy Arne Slot már csütörtökön sajtótájékoztatót tartott. Sokan úgy vélték, nem véletlen az előrehozott beszélgetés, könnyen lehet, hogy a holland szakember jövőjéről is szót ejtenek. Nos, a közel 20 perces kérdezz-felelek során egyetlen kérdést sem kapott a jövőjéről a liverpooli edző, ami a sajtóhírek tükrében elég érdekes. Úgy tudni, a klub illetékesei ultimátumot adtak Arne Slotnak: eszerint a következő két Premier League-meccset meg kell nyernie a West Ham és a Sunderland ellen, különben veszélybe kerül az állása. Erről azonban nem esett szó.

Arne Slot két meccset kapott Fotó: James Gill - Danehouse

Arne Slot sorsa megpecsételődött?

Ehhez képest csütörtökön Slotot a nyomásról faggatták, a sérültekről és arról kérdeték, hogy miként lehet változtatni a kialakult helyzeten. Sőt, a végén még azt is megtudtuk, hogy Slot nem aludt jól a PSV elleni szerdai BL-vereség után - írta a Bors. Beszédes a sajtó reakciója, könnyen lehet, hogy már mindenki elkönyvelte: Slot sorsa megpecsételődött, és aligha ő marad Szoboszlai Dominikék edzője. Vagy az is lehet, pontosan tudják, a tréner úgy sem fog konkrét választ adni a jövője kapcsán. Talán a vasárnapi, West Ham elleni eredmény után okosabbak leszünk...

