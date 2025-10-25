RETRO RÁDIÓ

Szalahnak most lett elege, reagált Arne Slot brutális döntésére

Egyre nagyobb lehet a feszültség az egyiptomi csatár körül. Mohamed Szalah látszólag keményen bepöccent a Liverpool edzőjére, Arne Slotra.

"Mo Szalah hirtelen törölte a Liverpoolt a közösségi médiából Arne Slot brutális döntése után" - írja címében a Daily Star, amely szerint az egyiptomi csatár megsértődhetett, hogy az edző kihagyta őt a kezdőcsapatból szerdán, a Frankfurt elleni 5-1-re megnyert Bajnokok Ligája-meccsen.

Mohamed Szalah csak csere volt Frankfurtban
Mohamed Szalah csak csere volt Frankfurtban / Fotó: Liverpool FC

Csütörtökön a Ripost is beszámolt róla, hogy Szalah elég komoly átalakítást hajtott végre a közösségi oldalán. Az X-en törölte a bemutatkozásából, hogy „a Liverpool labdarúgója”. Emellett módosította a profil- és a banner képét a közösségi oldalon. A csatár profilképén korábban a Premier League trófeát tartotta a kezében, míg a háttérképén ő volt látható a bajnoki cím megszerzése utáni ünnepségen. Most a háttérképe üres, míg a profilképét egy nyaralási fotóra cserélte, amelyen két lánya is látható. 

Szalah csak csere volt

Az egyiptomi sztár szerdán csak a 74. percben állt be Ekitike helyére, alig néhány perccel azután, hogy a Liverpool megszerezte az ötödik és egyben utolsó gólját a frankfurti BL-meccsen. Annak ellenére, hogy Szalah mindössze 16 percet töltött a pályán, többször próbálkozott lövéssel. Mivel azonban nem sikerült gólt szereznie, heves kritikát kapott, amiért az egyik helyzetnél inkább lőtt, ahelyett, hogy a jobb pozícióban érkező Florian Wirtznek passzolt volna.

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelem övezte Szalah helyét, több szakértő is megkérdőjelezte a szerepét. A 33 éves támadó az eddigi 12 tétmeccsen mindössze három gólt szerzett, és három gólpasszt jegyzett, de az utóbbi mérkőzéseken több komoly gólhelyzetet elpuskázott. A frankfurti győzelem előtt a Liverpool négy vereséget szenvedett el, és fokozódtak a kritikák, amelynek zöme Szalaht illette.

A Liverpool szombat este (21 óra, tv: Spíler 1) a Brentford otthonában lép pályára a Premier League-ben. Nagy kérdés, hogy Szalah-val vagy nélküle?

