"Nem tűnhet csak úgy el a klub" - óriási veszélyben van a kupagyőztes magyar focicsapat

Negyvenegy éve kupát nyertek, majd stabil NB I-es csapat volt a Balaton partján, mára veszélyben van a Siófok focicsapata. Az egykoron még Magyar Népköztársasági-Kupát is nyerő csapat jószerivel haldoklik. Negyven éve jutott fel az élvonalba, és ma még a harmadosztályban is az életéért küzd az egykor szebb napokat látott klub. Pedig nem is olyan nagyon régen egy-egy budapesti csapat látogatása ünnep volt a városban, nem ritkán nyolc-tízezer néző zsúfolódott össze a siófoki lelátókon.

Rendre telt ház előtt játszott a Siófok focicsapata a Ferencvárossal Fotó: Nemzeti Sport

Jaj, mi lesz veled siófoki labdarúgás - kérdeztük Tóth Gergely ügyvezetőt. Az üzletember inkább válságmenedzsernek tartja magát, mintsem klasszikus sportköri elnöknek. Elmondta, hogy a korábbi tulajdonos a tavalyi bajnoki évad második felében bejelentette: nem finanszírozza tovább a klubot. Nem volt jelentkező, senki nem mondta, ő majd összekaparja valahogy a működéshez szükséges anyagiakat. Ekkor Tóth Gergely a Siófoki Bányász utánpótlás-egyesület elnökségi tagjaként döntött úgy, hogy nem tűnhet csak úgy el egy százéves klub, nem lehet, hogy csak múltidőben beszélhetünk a siófoki labdarúgásról.

"Ha nincs a Vebeko Kft. támogatása, a csapat teljes egészében széthullik" - mondta lapunknak a válságmenedzser, aki egyébként egy elegáns siófoki szálloda tulajdonosa.

"Hogy ma a harmadosztály táblázatának alján állunk, az reméljük csak múló pillanat, már csak azért is, mert jószerivel eddig olyan ellenfelekkel találkoztunk, amelyek költségvetése vastagabb, játékosállománya rutinosabb a mienknél."

Tóth Gergely azt is elmondta, hogy már dolgoznak a csapat megerősítésén, hogy a télen-négy öt olyan labdarúgót igazoljanak, akik stabilizálni tudják legalább az átmenetet.

Semmiképpen sem hagyjuk, hogy mély álomba zuhanjon, megszűnjön az öreg klub

Új stadiont kaphat a Siófok focicsapata

Egyébként vannak más elképzeléseik is, amelyek segíthetik a feltámadást. Így például Siófok és Kiliti között új stadiont építenének, ahol akár NB II-es meccseket is lehetne játszani. Neki ugyan nincsenek tulajdonosi vágyai de ha az élet úgy hozná, attól sem zárkózna el, hogy üzemeltesse a csapatot