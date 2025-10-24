RETRO RÁDIÓ

„Ezért kapjuk a fizetésünket” – Robbie Keane már semmin sem lepődik meg

Gyönyörú győzelmet aratott a Ferencváros Salzburgban a labdarúgó-Európa-ligában. A meccs után Robbie Keane értékelte a látottakat.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.10.24. 15:30
Ferencváros Robbie Keane Fradi

A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó-Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott, harmadik fordulós mérkőzésén. A győzelem után az FTC vezetőedzője, Robbie Keane elmondta, azért kapják a fizetésüket, hogy észrevegyék az ellenfél gyengéit, vagyis ezen a szinten már szinte semmin sem lepődik meg.

Robbie Keane pontosan tudta, mire számíthat a Frankfurttól
Robbie Keane pontosan tudta, mire számíthat a Frankfurttól (Fotó: TumbaszHedi)

Robbie Keane: Csak biztattam a csapatot

A Fradi nyolc perc alatt három gólt szerzett, Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen, valamint Yusuf Bamidele talált be a salzburgi kapuba.

Egész héten éreztem, hogy tökéletes meccse lesz Zachariassennek, fantasztikusan játszott, ez a presszing fekszik neki. De az egész csapat teljesítménye kiemelhető. Láttuk a gyengeségeiket, ahova Zachariassenék be tudnak törni, ebből lett két gól. Ali is képes lett volna erre. Ezért kapjuk a fizetésünket, hogy az ilyen dolgokat észrevegyük. A szünetben nyugodt voltam, mert a kihagyott tizenegyes ellenére bíztam a csapatban, tudtam, hogy jönnek majd a helyzetek. Csak biztattam a csapatot

– fogalmazott Keane.

A Fradi három forduló alatt hét pontot szerzett, így nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az EL alapszakaszában. A Ferencváros két hét múlva a bolgár Ludogorecet fogadja a sorozat negyedik körében.

Meddig jut a Fradi?

