„Ezért kapjuk a fizetésünket” – Robbie Keane már semmin sem lepődik meg
Gyönyörú győzelmet aratott a Ferencváros Salzburgban a labdarúgó-Európa-ligában. A meccs után Robbie Keane értékelte a látottakat.
A magyar bajnok Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert a Salzburg vendégeként a labdarúgó-Európa-liga alapszakaszának csütörtök este játszott, harmadik fordulós mérkőzésén. A győzelem után az FTC vezetőedzője, Robbie Keane elmondta, azért kapják a fizetésüket, hogy észrevegyék az ellenfél gyengéit, vagyis ezen a szinten már szinte semmin sem lepődik meg.
Robbie Keane: Csak biztattam a csapatot
A Fradi nyolc perc alatt három gólt szerzett, Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen, valamint Yusuf Bamidele talált be a salzburgi kapuba.
Egész héten éreztem, hogy tökéletes meccse lesz Zachariassennek, fantasztikusan játszott, ez a presszing fekszik neki. De az egész csapat teljesítménye kiemelhető. Láttuk a gyengeségeiket, ahova Zachariassenék be tudnak törni, ebből lett két gól. Ali is képes lett volna erre. Ezért kapjuk a fizetésünket, hogy az ilyen dolgokat észrevegyük. A szünetben nyugodt voltam, mert a kihagyott tizenegyes ellenére bíztam a csapatban, tudtam, hogy jönnek majd a helyzetek. Csak biztattam a csapatot
– fogalmazott Keane.
A Fradi három forduló alatt hét pontot szerzett, így nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az EL alapszakaszában. A Ferencváros két hét múlva a bolgár Ludogorecet fogadja a sorozat negyedik körében.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre