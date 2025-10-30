Válása után eltűnt a képernyőről a sporttévés, megvan rá az oka

Visszalépett a sporttévés feladataitól a Manchester United klublegendája, Paul Scholes, hogy legyen ideje autizmussal élő fiára. Az egykori labdarúgó három gyermek – Arron, Alicia és Aiden – édesapja, akik már mindannyian a húszas éveikben járnak. Utóbbinál gyermekkorában autizmust diagnosztizáltak, így különleges gondozást igényel.

Paul Scholes gyermekénél autizmust diagnosztizáltak Fotó: Chris Brunskill / Getty Images

Paul Scholes gyermeke miatt hagyta ott a munkáját

Scholes most egy podcastban mondta el, hogy elvált a feleségétől, Claire Froggatt-tól, akivel 1999-ben házasodtak össze. Autista fiuk egy héten három estét tölt az édesapjával, egyet pedig a nagymamájával. A korábbi focista még a sporttévés munkáját is otthagyta gyermeke miatt.

Idén Aiden miatt hoztam meg a döntést, nyilvánvalóan a különleges igényei miatt. Most minden időm Aiden körül forog, mert elég szigorú napirendje van. Mindig ugyanazokat a dolgokat csináljuk, mert csak ebből tudja, hogy a hét melyik napja van, vagy mennyi az idő

– idézi a Daily Star Scholes szavait, aki sokáig kommentátorként dolgozott egy brit sportcsatornánál.

Fia autizmusának súlyosságával kapcsolatban a manchesteri klublegenda elmagyarázta, hogy Aiden kizárólag olyan hangokon keresztül kommunikál, amelyeket csak a legközelebbi családtagjai értenek meg. Azt is elmondta, hogy fia állapota jelentősen befolyásolta őt a futballkarrierje során is.