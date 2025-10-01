RETRO RÁDIÓ

„Pokoljárás volt” - életmentő műtétje után megszólalt Nyilasi Tibor

Idén áprilisban az egész ország aggódott a Fradi legendájáért. Nyilasi Tibor az életmentő műtét óta meccsre se tudott járni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 17:15
Fradi Nyilasi Tibor műtét

Idén húsvétkor jött a riasztó hír, hogy életmentő műtéten esett át Nyilasi Tibor. A Fradi legendáját a Városmajori Szívklinikán operálták, napokig aggódott mindenki, mi lehet az Ezüstcipős ikonnal. Nyilasi Tibor életmentő műtétje után végül napokkal később az Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának nyilatkozott, elmondta, hogy egy kivizsgálás során szívbillentyű-zavart állapítottak meg, ezért került sor a műtétre.

Nyilasi Tibor túl van a nehezén
Nyilasi Tibor túl van a nehezén Fotó: Kovács Tamás

Nyilasi Tibor most egy hivatalos rendezvényen, fél évvel az operáció után nyilatkozott a Fradi hivatalos csatornájának. Megnyugtatott mindenkit, hogy jól van, igaz, meccsekre nem jár.

Egyre jobban vagyok. Sajnos a meccsekre most kevésbé tudtam járni, az elmúlt fél év az pokoljárás volt a betegségem miatt. Hála Istennek a Fradi-szív most jól működik

- mondta a zöld-fehérek legendája.

Nyilasi Tibor játékosként és edzőként is kedvenc volt

Nyilasi Tibor január 18-án ünnepelte hetvenedik születésnapját. A Ferencvárossal 247 mérkőzésen szerepelt, játékosként kétszeres bajnok, három alkalommal kupagyőztes, illetve ezüstérmes lett a Kupagyőztesek Európakupájában (KEK). Edzőként magyar bajnok és kupagyőztes is lett a zöld-fehér együttessel. Az osztrák Austria Wien színeiben háromszoros osztrák bajnok, az 1980/1981-es idény európai Ezüstcipőse. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu