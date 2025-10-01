„Pokoljárás volt” - életmentő műtétje után megszólalt Nyilasi Tibor

Idén húsvétkor jött a riasztó hír, hogy életmentő műtéten esett át Nyilasi Tibor. A Fradi legendáját a Városmajori Szívklinikán operálták, napokig aggódott mindenki, mi lehet az Ezüstcipős ikonnal. Nyilasi Tibor életmentő műtétje után végül napokkal később az Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának nyilatkozott, elmondta, hogy egy kivizsgálás során szívbillentyű-zavart állapítottak meg, ezért került sor a műtétre.

Nyilasi Tibor túl van a nehezén Fotó: Kovács Tamás

Nyilasi Tibor most egy hivatalos rendezvényen, fél évvel az operáció után nyilatkozott a Fradi hivatalos csatornájának. Megnyugtatott mindenkit, hogy jól van, igaz, meccsekre nem jár.

Egyre jobban vagyok. Sajnos a meccsekre most kevésbé tudtam járni, az elmúlt fél év az pokoljárás volt a betegségem miatt. Hála Istennek a Fradi-szív most jól működik

- mondta a zöld-fehérek legendája.

Nyilasi Tibor játékosként és edzőként is kedvenc volt

Nyilasi Tibor január 18-án ünnepelte hetvenedik születésnapját. A Ferencvárossal 247 mérkőzésen szerepelt, játékosként kétszeres bajnok, három alkalommal kupagyőztes, illetve ezüstérmes lett a Kupagyőztesek Európakupájában (KEK). Edzőként magyar bajnok és kupagyőztes is lett a zöld-fehér együttessel. Az osztrák Austria Wien színeiben háromszoros osztrák bajnok, az 1980/1981-es idény európai Ezüstcipőse.