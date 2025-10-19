Halász Bence nem adja, legnagyobb rivális nélkül versenyez

Halász Bence sorozatban három világbajnokságon nyert érmet, ezzel történelmet írt a magyar atlétikában. A szombathelyi kalapácsvető azonban a világversenyeken nem bír kanadai riválisával, Ethan Katzberggel. A legutóbbi két vb-n és a párizsi olimpián az észak-amerikai nyerte kettejük rangadóját, eközben Halász Bencének ezüst- illetve bronzérmek jutottak.

Halász Bence, a magyar atlétika jelenleg legeredményesebb versenyzője Fotó: Kovács Péter

Bence edzője, Németh Zsolt amondó, a közöttük lévő távolságot folyamatosan csökkentik.

Míg korábban megesett, hogy a kanadai versenyző négy métert vert Bencére, az idei vb-n ez már kettőre szűkült. Amúgy a kalapácsvetés nem csak kettejük magánügye, mert összesen hat sportember sorolható az éremesélyesek közé. Átálltunk egy másfajta felkészülésre, és az adatok azt igazolják, hogy sikeresen haladunk Katzberg nyomában. Legutóbb, az idei tokiói vb-n a második dobásával döntötte el az aranyérem sorsát, de ennek az adatnak nincs különösebb jelentősége, hiszen Bence kiváló versenyzőalkat

– nyilatkozta a Metropolnak Németh Zsolt.

Az olimpián és Európa-bajnokságon ezüst- illetve világbajnokságokon bronzérmeket gyűjtött kalapácsvetőnk hétfőn kezdi el az alapozást.

Halász Bence kitartóan rohamozza Katzberg trónját

Az biztos, hogy földrajzi okokból a 2026-os Eb-n nem csap össze a két gigász.

Jövőre Eb-t rendeznek, tehát Halász Katzberggel világversenyen nem találkozik, marad a 2027-es újabb vb. A 2028-as Los Angeles-i játékokon célba vehető az újabb dobogós pozíció, a végcél az, hogy valamikor megtörjük Katzberg egyeduralmát

– tudatta a szakember.